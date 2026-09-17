En esta noticia Cómo serán los juicios

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 decidió desdoblar las causas Hotesur y Los Sauces, y confirmó las fechas en las que comenzarán los juicios contra Cristina Kirchner y Máximo Kirchner.

El debate de Los Sauces fue pactado para el próximo 23 de octubre a las 10:00. Por su parte, el de Hotesur iniciará el 19 de marzo de 2027, a la misma hora.

Según el fallo, la comparación entre los requerimientos “demuestra que las causas conservan objetos procesales distintos, aun cuando presenten un marco histórico común, algunos imputados coincidentes y determinados puntos de contacto probatorio”.

La causa Hotesur investiga a la familia Kirchner por presunto lavado de activos por la adjudicación irregular de obra pública a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz “bajo la apariencia de rentas legítimas de la actividad hotelera” con los hoteles.

En cuanto a Los Sauces, la hipótesis de la Justicia acusa a los Kirchner por posible asociación ilícita y lavado de activos canalizando fondos de Baez y el Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera.

“Cambian la mecánica atribuida, los negocios jurídicos, los bienes, las sociedades intervinientes, una parte de los sujetos y una de las fuentes de fondos. A modo de síntesis, puede colegirse que cada acusación puede ser comprendida, probada y decidida sin necesidad de resolver simultáneamente la totalidad de la otra”, expresaron los jueces Adriana Palliotti y José Antonio Michilini.

En cuanto a Los Sauces, la hipótesis de la Justicia acusa a los Kirchner por posible asociación ilícita y lavado de activos Noticias Argentinas

Los magistrados consideraron que la división de las causas permitirá evitar demoras en las audiencias, ya que de tramitarse juntas podrían hacer que el juicio “se prolongue por más de dos años” por la “complejidad real de los procesos”.

También apuntaron a que la autonomía también beneficiará a la prueba testimonial, dado que cada uno cuenta con casi 200 testigos propios; y hará que se puedan cumplir con la presencialidad establecida “sin sacrificar celeridad ni continuidad”.

Cómo serán los juicios

Tal como se había pactado en la audiencia preparatoria del pasado 4 de septiembre, ambos juicios se realizarán de forma presencial, con tres sesiones por semana.

En el caso de Los Sauces, las audiencias se realizarán los lunes, viernes y sábados. En ese sentido, el tribunal habilitó los sábados 24 y 31 de octubre de 2026 y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con posibilidad de que se extienda a la segunda “a fin de asegurar su continuidad”.

Anteriormente, los jueces habían remarcado que en caso que alguno de los acusados quiera participar de forma virtual, se evaluarán los motivos en casa caso en particular pero solo por “cuestiones estrictamente específicas y justificadas”.