Las sábanas están en contacto directo con la piel durante varias horas cada noche y, con el uso diario, pueden acumular sudor, células muertas y grasa corporal.

Por eso, mantener una rutina de lavado adecuada es clave para conservar la ropa de cama limpia y reducir la acumulación de microorganismos.

Aunque la frecuencia puede variar según la época del año, los hábitos de cada persona y las condiciones del dormitorio, existen recomendaciones generales sobre cada cuánto conviene cambiar y lavar las sábanas.

¿Cada cuánto tiempo hay que lavar las sábanas?

La recomendación general es lavar y cambiar las sábanas una vez por semana. Esta frecuencia permite retirar de manera habitual el sudor, la grasa, las células de la piel y otros residuos que se acumulan mientras se duerme.

En determinadas situaciones puede ser necesario aumentar la frecuencia. Durante los meses de calor, por ejemplo, una persona puede transpirar más durante la noche y necesitar cambiar la ropa de cama con mayor regularidad.

Con qué frecuencia se deben lavar las sábanas para que no acumulen bacterias, ácaros y malos olores.

¿Qué pasa si no se lavan las sábanas durante varias semanas?

Dejar las mismas sábanas durante varias semanas favorece la acumulación de sudor, células muertas, aceites de la piel y otros residuos . Con el paso del tiempo, la ropa de cama puede convertirse en un ambiente favorable para la presencia de microorganismos y ácaros.

Además de la cuestión de higiene, una cama que permanece mucho tiempo sin lavar puede adquirir malos olores y acumular una mayor cantidad de partículas que entran en contacto con la piel y las vías respiratorias.

¿Hay que lavar las sábanas más seguido en verano?

Sí. Las altas temperaturas pueden aumentar la transpiración durante la noche, especialmente si la habitación es calurosa o no cuenta con una buena ventilación.

Por este motivo, durante el verano o los períodos de temperaturas elevadas puede resultar conveniente cambiar las sábanas más de una vez por semana si están húmedas, tienen olor o presentan una acumulación evidente de sudor.

¿Cada cuánto hay que lavar las sábanas si una persona transpira mucho?

Quienes transpiran mucho durante la noche pueden necesitar lavar la ropa de cama con mayor frecuencia que la recomendación semanal . Lo mismo puede ocurrir si se duerme con mascotas, si se tiene la costumbre de acostarse sin bañarse o si se pasa mucho tiempo en la cama durante el día.

En estos casos, no es necesario esperar a que transcurra una semana: si las sábanas están húmedas, manchadas o con olor, conviene cambiarlas y lavarlas.

¿Cómo hay que lavar las sábanas para mantenerlas limpias?

Además de respetar una frecuencia adecuada, es importante seguir las indicaciones de lavado de la etiqueta de cada prenda. La temperatura y el tipo de detergente deben adaptarse a los materiales de las sábanas para evitar dañarlas.