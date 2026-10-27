Aunque la salsa suele ser la protagonista de un buen plato de pastas, hay otro detalle que puede cambiar el resultado: la cantidad de agua que se utiliza durante la cocción. El chef Donato de Santis explicó cuál es la proporción ideal para lograr fideos con la textura justa.

La proporción de agua, sal y pasta que recomienda Donato de Santis

En diálogo con el stream Fuera de Carta, el reconocido chef italiano explicó que uno de los aspectos más importantes al cocinar pastas es utilizar abundante agua. Según señaló, la cantidad debe calcularse en función del peso de la pasta que se va a preparar.

La proporción de agua, sal y pasta que recomienda Donato de Santis.

“100 gramos de pasta, por lo menos tiene que tener un litro de agua”, indicó De Santis. De esta manera, los fideos cuentan con suficiente espacio para moverse durante la cocción y el agua no se satura con el almidón que liberan.

El chef explicó que respetar esta proporción permite obtener un producto equilibrado, con una textura adecuada. El objetivo es evitar que la pasta quede pegajosa, pero también que termine demasiado lavada.

Cuánta sal hay que ponerle al agua de las pastas

Además de la cantidad de agua, De Santis se refirió a otro ingrediente esencial para la cocción: la sal. Consultado sobre cuánto se debe utilizar por cada porción, respondió que la referencia es de 10 gramos.

A partir de ambas recomendaciones, el chef resumió la proporción que utiliza para cocinar pastas: un litro de agua, 10 gramos de sal y 100 gramos de pasta.

La fórmula permite calcular fácilmente las cantidades según el número de comensales. Por ejemplo, para cocinar 200 gramos de pasta se pueden utilizar dos litros de agua y 20 gramos de sal. Para 300 gramos, la proporción sería de tres litros de agua y 30 gramos de sal.

De esta manera, la regla del 1, 10 y 100 ofrece una referencia sencilla para organizar la cocción y lograr una pasta con una textura equilibrada.