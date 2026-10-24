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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece acceder a hasta 6 medicamentos a los afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual.

Para esto, deberá realizar un trámite y cumplir con los requisitos que pide la obra y, por último, se evaluará de manera individual caso por caso y según la cantidad de medicamentos requeridos.

PAMI: cómo acceder hasta 6 medicamentos sin cargo por subsidio social, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita.
PAMI: cómo acceder hasta 6 medicamentos sin cargo por subsidio social, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita.Fuente: ShutterstockShutterstock

Requisitos para acceder al subsidio social de PAMI

Según el organismo, el afiliado tiene que cumplir estas condiciones:

  • Ingresos mensuales menores a 1,5 haberes mínimos previsionales, unos $653.600 con el haber mínimo de octubre de 2026.
  • En hogares con un titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a 3 haberes mínimos.
  • No estar afiliado a una prepaga.
  • No tener más de un inmueble.
  • No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.
  • No tener un vehículo de menos de 10 años, salvo en hogares con CUD.
  • No ser titular de activos societarios que muestren capacidad económica plena.
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Qué documentación se necesita

El trámite puede hacerlo el afiliado, su apoderado o un familiar. En la solicitud inicial, se debe presentar:

  • DNI y credencial de afiliación.
  • Receta electrónica de un médico del Sistema PAMI, con el diagnóstico detallado o con código CIE-10.
  • Informes de estudios que avalen el diagnóstico, en original y copia.
  • Formulario de solicitud de cobertura por razón social para más de 4 medicamentos, con firma y sello del médico tratante.

La gestión se puede iniciar a través de la web oficial de PAMI o cualquier agencia de PAMI de la Argentina. Una vez autorizado, el afiliado podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.

Cómo hacer el trámite por la web, paso a paso

Se puede gestionar siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar a pami.org.ar y entrar en Trámites Web.
  2. Elegir la sección Medicamentos y buscar Medicamentos sin cargo por subsidio social, hasta 6 medicamentos.
  3. Hacer clic en Iniciar este trámite web y seleccionar el motivo.
  4. Completar la solicitud y tener a mano la documentación requerida.
  5. Seguir el avance desde Estado de Trámite.
  6. Con el subsidio autorizado, retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.
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Un dato importante es que cada caso se analiza de manera individual y se define de manera distinta, según la cantidad de medicamentos:

  • Hasta 4 medicamentos: tiene su propio trámite.
  • Hasta 6 medicamentos: lo evalúa la Unidad de Gestión Local (UGL).
  • Más de 6 medicamentos: lo aprueba el Nivel Central.

En conclusión, el subsidio social es una herramienta importante de PAMI, ya que ayuda a los afiliados que no pueden costear los precios de los medicamentos.