PAMI: cómo acceder hasta 6 medicamentos sin cargo por subsidio social, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece acceder a hasta 6 medicamentos a los afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual.
Para esto, deberá realizar un trámite y cumplir con los requisitos que pide la obra y, por último, se evaluará de manera individual caso por caso y según la cantidad de medicamentos requeridos.
Requisitos para acceder al subsidio social de PAMI
Según el organismo, el afiliado tiene que cumplir estas condiciones:
- Ingresos mensuales menores a 1,5 haberes mínimos previsionales, unos $653.600 con el haber mínimo de octubre de 2026.
- En hogares con un titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a 3 haberes mínimos.
- No estar afiliado a una prepaga.
- No tener más de un inmueble.
- No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.
- No tener un vehículo de menos de 10 años, salvo en hogares con CUD.
- No ser titular de activos societarios que muestren capacidad económica plena.
Qué documentación se necesita
El trámite puede hacerlo el afiliado, su apoderado o un familiar. En la solicitud inicial, se debe presentar:
- DNI y credencial de afiliación.
- Receta electrónica de un médico del Sistema PAMI, con el diagnóstico detallado o con código CIE-10.
- Informes de estudios que avalen el diagnóstico, en original y copia.
- Formulario de solicitud de cobertura por razón social para más de 4 medicamentos, con firma y sello del médico tratante.
La gestión se puede iniciar a través de la web oficial de PAMI o cualquier agencia de PAMI de la Argentina. Una vez autorizado, el afiliado podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.
Cómo hacer el trámite por la web, paso a paso
Se puede gestionar siguiendo estos pasos:
- Ingresar a pami.org.ar y entrar en Trámites Web.
- Elegir la sección Medicamentos y buscar Medicamentos sin cargo por subsidio social, hasta 6 medicamentos.
- Hacer clic en Iniciar este trámite web y seleccionar el motivo.
- Completar la solicitud y tener a mano la documentación requerida.
- Seguir el avance desde Estado de Trámite.
- Con el subsidio autorizado, retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.
Un dato importante es que cada caso se analiza de manera individual y se define de manera distinta, según la cantidad de medicamentos:
- Hasta 4 medicamentos: tiene su propio trámite.
- Hasta 6 medicamentos: lo evalúa la Unidad de Gestión Local (UGL).
- Más de 6 medicamentos: lo aprueba el Nivel Central.
En conclusión, el subsidio social es una herramienta importante de PAMI, ya que ayuda a los afiliados que no pueden costear los precios de los medicamentos.