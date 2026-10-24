PAMI: cómo acceder hasta 6 medicamentos sin cargo por subsidio social, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece acceder a hasta 6 medicamentos a los afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual .

Para esto, deberá realizar un trámite y cumplir con los requisitos que pide la obra y, por último, se evaluará de manera individual caso por caso y según la cantidad de medicamentos requeridos.

PAMI: cómo acceder hasta 6 medicamentos sin cargo por subsidio social, cuáles son los requisitos y qué documentación se necesita. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos para acceder al subsidio social de PAMI

Según el organismo, el afiliado tiene que cumplir estas condiciones:

Ingresos mensuales menores a 1,5 haberes mínimos previsionales, unos $653.600 con el haber mínimo de octubre de 2026.

En hogares con un titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD) , el tope sube a 3 haberes mínimos.

No estar afiliado a una prepaga .

No tener más de un inmueble .

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo .

No tener un vehículo de menos de 10 años, salvo en hogares con CUD.

No ser titular de activos societarios que muestren capacidad económica plena.

Qué documentación se necesita

El trámite puede hacerlo el afiliado, su apoderado o un familiar. En la solicitud inicial, se debe presentar:

DNI y credencial de afiliación .

Receta electrónica de un médico del Sistema PAMI, con el diagnóstico detallado o con código CIE-10 .

Informes de estudios que avalen el diagnóstico, en original y copia.

Formulario de solicitud de cobertura por razón social para más de 4 medicamentos, con firma y sello del médico tratante.

La gestión se puede iniciar a través de la web oficial de PAMI o cualquier agencia de PAMI de la Argentina. Una vez autorizado, el afiliado podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.

Cómo hacer el trámite por la web, paso a paso

Se puede gestionar siguiendo estos pasos:

Ingresar a pami.org.ar y entrar en Trámites Web. Elegir la sección Medicamentos y buscar Medicamentos sin cargo por subsidio social, hasta 6 medicamentos. Hacer clic en Iniciar este trámite web y seleccionar el motivo. Completar la solicitud y tener a mano la documentación requerida. Seguir el avance desde Estado de Trámite. Con el subsidio autorizado, retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.

Un dato importante es que cada caso se analiza de manera individual y se define de manera distinta, según la cantidad de medicamentos:

Hasta 4 medicamentos: tiene su propio trámite.

Hasta 6 medicamentos: lo evalúa la Unidad de Gestión Local (UGL).

Más de 6 medicamentos: lo aprueba el Nivel Central.

En conclusión, el subsidio social es una herramienta importante de PAMI, ya que ayuda a los afiliados que no pueden costear los precios de los medicamentos.