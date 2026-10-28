Mercuria Energy Group anunció que la gestión de la marca Shell en el negocio de downstream en el país, anteriormente operada por Raízen, quedará bajo la nueva identidad corporativa Signar Energy S.A.U.

La flamante compañía, t endrá a cargo la operación y control de la red de 892 estaciones de servicio Shell, la refinería ubicada en Dock Sud (desde hace 96 años), la planta de lubricantes ubicada en CABA, las aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y las terminales logísticas de Arroyo Seco y Santa Fe.

Mercuria Energy Group es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo que opera en más de 50 países.

Sus actividades en América Latina abarcan desde México y Panamá , en el norte, hasta Argentina , en el sur. En sus procesos operativos, participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales.

“Esta adquisición en Argentina refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia consolidada de la compañía en América Latina”, indicó Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria Energy Group.

En ese sentido, enfatizó que “Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Por ello, tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para apoyar el éxito y el desarrollo continuo del negocio en el país”,

Andrés Cavallari, CEO de Signar Energy S.A.U., expresó que “esta nueva etapa consolida el prestigio que hemos construido a lo largo de 112 años de trayectoria de la marca Shell, líder en combustibles y lubricantes en Argentina”.