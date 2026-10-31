Cada año, celebrar Halloween encuentra más adeptos en Argentina y cada vez son más las personas que se ponen a pensar en buscar un disfraz, decorar la casa o encontrar algún plan para la noche del 31 de octubre. Pero ¿qué pasa cuando esas mismas dudas se trasladan a Google?

Las búsquedas permiten descubrir qué despierta más curiosidad, qué consultas ganan terreno a medida que se acerca la fecha y hasta en qué provincias se habla más del tema y para seguir ese recorrido existe Google Trends.

Esta herramienta gratuita de Google nos permite explorar lo que los internautas están googleando en tiempo real o en un período específico de tiempo y comparar el interés por distintos temas.

Cómo funciona Google Trends

Para empezar, con escribir un tema como “Halloween” alcanza. En la plataforma es posible seleccionar algunos filtros como el país, el período de tiempo, la categoría y el tipo de búsqueda.

Un gráfico muestra cómo evolucionó el interés a lo largo del tiempo, otro apartado permite comparar la popularidad de una palabra por región, mientras que las consultas relacionadas revelan qué otras preguntas o expresiones aparecen vinculadas con el término elegido.

También permite distinguir entre las consultas más populares y las que más crecieron. Para mostrar esto Google Trends no informa el número exacto de búsquedas sino una escala de 0 a 100, en la que 100 representa el momento o la región de mayor popularidad dentro de los filtros seleccionados. Los demás valores se calculan en relación con ese máximo.

Qué quieren saber los argentinos sobre Halloween

Al consultar las búsquedas relacionadas con Halloween en Google Argentina y ordenar los resultados por crecimiento, aparece una pregunta que encaja con la cercanía de la celebración: “cuántas horas faltan para Halloween”.

Consultas relacionadas a Halloween Google

La plataforma la identifica como Breakout, una etiqueta que se utiliza cuando una consulta registra un crecimiento superior al 5000% frente al período anterior.

También sobresale “qué es Halloween y por qué se celebra”, que aumentó un 1100% en referencia a la semana anterior. Podríamos inferir que, más cerca de la fecha, el interés por conocer el origen y el sentido de una celebración que cada octubre gana presencia en el país copó la agenda.

En tercer lugar el listado revela una necesidad concreta de quienes organizan actividades para la noche del 31 con la búsqueda “disfraz de Halloween para niños fácil”, con un crecimiento del 350%.

Dónde se busca más Halloween en la Argentina

La plataforma también permite conocer en qué provincias despertó mayor interés un tema. En la consulta sobre Halloween, Catamarca aparece en el primer lugar, con un índice de 100. Le siguen Jujuy, con 95; Salta, con 87; Tierra del Fuego, con 81; y Santa Cruz, con 76.

Mapa de interés por subregión. Google

Con estos números podemos ver cómo cambia el interés por la celebración entre provincias. El 100 corresponde a la región con mayor popularidad dentro de la consulta y los demás valores muestran cómo se ubican en relación con ella.