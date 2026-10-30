Aunque muchas personas acostumbran agregar aceite, vinagre y sal a las ensaladas sin seguir una secuencia determinada, el chef español Jordi Cruz explicó que el orden puede influir en el sabor y en la integración de los ingredientes.

El cocinero, reconocido por su trayectoria gastronómica y sus participaciones como jurado de MasterChef, compartió la forma correcta de preparar una ensalada a través de un video publicado en sus redes sociales.

Allí explicó por qué conviene respetar esta secuencia al momento de preparar una ensalada.

Cuál es el orden correcto para condimentar una ensalada

Según explicó Jordi Cruz, el primer ingrediente que debe incorporarse es el vinagre. Esto se debe a que permite disolver la sal y facilita que se distribuya de manera más uniforme entre los vegetales.

En segundo lugar, hay que agregar la sal y mezclarla con el vinagre. De esta manera, se evita que queden pequeños cristales sin disolver que pueden concentrarse en determinadas partes de la preparación.

Por último, llega el turno del aceite de oliva. El chef recomienda incorporarlo al final porque, al tratarse de una materia grasa que no se mezcla espontáneamente con el agua, puede dificultar la integración de la sal si se agrega antes.

Cómo condimentar una ensalada.

La secuencia propuesta por Cruz queda de la siguiente manera:

Vinagre: se incorpora primero para generar un medio líquido en el que pueda disolverse la sal.

Sal: se agrega después para facilitar su distribución por toda la ensalada.

Aceite: se incorpora al final para completar el aliño.

El objetivo es conseguir que los condimentos se distribuyan de manera más pareja y evitar que algunos bocados queden demasiado salados mientras otros tengan menos sabor.

La explicación detrás del consejo de Jordi Cruz

La recomendación del cocinero tiene una explicación relacionada con las propiedades de los ingredientes. La sal es soluble en agua, por lo que puede disolverse en el componente acuoso del vinagre y distribuirse con mayor facilidad.

El aceite, en cambio, es una sustancia grasa que no se mezcla espontáneamente con el agua. Por eso, cuando se incorpora antes de que la sal se haya disuelto, puede dificultar que ambos ingredientes se integren correctamente.

La receta de vinagreta que recomienda Jordi Cruz

Además de explicar cómo condimentar una ensalada, el chef compartió una preparación sencilla para elaborar una vinagreta casera. La fórmula combina aceite de oliva, vinagre, sal y agua para conseguir una mezcla emulsionada.

Los ingredientes que propone son:

150 mililitros de aceite de oliva virgen extra.

50 mililitros de vinagre.

Entre 3 y 4 gramos de sal.

15 mililitros de agua.

Para prepararla, hay que colocar los ingredientes en un recipiente y mezclarlos durante unos segundos con una batidora o un procesador hasta conseguir una emulsión.

El agua cumple una función importante en esta preparación: ayuda a conseguir una emulsión más estable. A partir de esta base, Cruz también propone incorporar ingredientes opcionales, como 10 gramos de mostaza o miel, según el sabor que se quiera conseguir.

La vinagreta puede utilizarse para condimentar distintas ensaladas y permite integrar los ingredientes antes de incorporarlos a los vegetales.