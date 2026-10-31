El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas el cual durará desde este sábado 31 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre en gran parte de la provincia de Córdoba.
En este sentido, las zonas afectadas estarán bajo lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas y actvilidad eléctrica frecuente”.
Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Zonas de Córdoba afectadas por la alerta amarilla
- General Roca.
- Presidente Roque Sáenz Peña.
- Juárez Celman.
- Zona baja de Río Cuarto.
- General San Martín.
- Marcos Juárez.
- Unión.
- San Justo.
- Zona baja de Calamuchita.
- Zona baja de Santa María.
- Zona baja de Colón.
- Zona baja de Totoral.
- Ischilín.
- Río Seco.
- Sobremonte.
- Tulumba
- Zona serrana de Cruz del Eje.
- Zona serrana de Minas.
- Zona serrana de Pocho.
- Zona serrana de San Alberto.
- Zona serrana de San Javier
- Zona baja de Cruz del Eje.
- Zona baja de Minas.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Para las alertas amarillas por tormentas, el organismo recomienda:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en Córdoba capital
Córdoba capital también está afectada por la alerta amarilla por tormentas. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 14°C. Tanto por la tarde como por la noche se esperan tormentas fuertes con un 70% de probabilidad de precipitación.
Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires se espera una máxima de 25°C y una mínima de 14°C con cielo parcialmente nublado en lo todo el día.