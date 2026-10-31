Se aproximan tormentas por 48 horas: actividad eléctrica y lluvias abundantes golpearán Córdoba durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas el cual durará desde este sábado 31 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre en gran parte de la provincia de Córdoba .

En este sentido, las zonas afectadas estarán bajo lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas y actvilidad eléctrica frecuente”.

Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Zonas de Córdoba afectadas por la alerta amarilla

General Roca.

Presidente Roque Sáenz Peña.

Juárez Celman.

Zona baja de Río Cuarto.

General San Martín.

Marcos Juárez.

Unión.

San Justo.

Zona baja de Calamuchita.

Zona baja de Santa María.

Zona baja de Colón.

Zona baja de Totoral.

Ischilín.

Río Seco.

Sobremonte.

Tulumba

Zona serrana de Cruz del Eje.

Zona serrana de Minas.

Zona serrana de Pocho.

Zona serrana de San Alberto.

Zona serrana de San Javier

Zona baja de Cruz del Eje.

Zona baja de Minas.

Se aproximan tormentas por 48 horas: actividad eléctrica y lluvias abundantes golpearán Córdoba durante el fin de semana SMN

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Para las alertas amarillas por tormentas, el organismo recomienda:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en Córdoba capital

Córdoba capital también está afectada por la alerta amarilla por tormentas. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 14°C. Tanto por la tarde como por la noche se esperan tormentas fuertes con un 70% de probabilidad de precipitación.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires se espera una máxima de 25°C y una mínima de 14°C con cielo parcialmente nublado en lo todo el día.