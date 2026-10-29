La Noche de las Heladerías 2026 ya tiene fecha confirmada: se realizará el miércoles 18 de noviembre y tendrá una novedad para los amantes del helado artesanal. Además de las promociones, la jornada presentará el Maní Split, una creación inspirada en un clásico y que apuesta por un ingrediente emblemático de la producción cordobesa.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), busca combinar sabores conocidos con nuevas tendencias internacionales y destacar el uso de productos locales.

Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, explicó en diálogo con El Cronista que la propuesta se inspira en la tendencia mundial de la crema de maní y busca poner en valor la producción argentina, en especial la de Córdoba, una de las principales provincias productoras de este ingrediente.

Cómo será el nuevo sabor de helado para la Noche de las Heladerías 2026

El “Maní Split” combina una crema a base de maní tostado con vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La receta toma como inspiración al banana split, un clásico arraigado en las preferencias de los argentinos, y suma un toque de sal que remite a la tendencia global del caramelo salado.

“Es una combinación que parte de algo que ya está probado, que es una combinación parecida con la banana split, por eso también el nombre split, para que la gente asociara, que es un helado que los argentinos lo tienen muy arraigado”, explicó Maccarrone.

Sobre el toque salado, el presidente de AFADHYA agregó: “Y el detalle de la sal es un detalle que también viene por ahí del caramelo salado, que también es una tendencia a nivel global”. La propuesta busca reunir ingredientes y referencias reconocibles en una receta nueva.

La Noche de las Heladerías 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre. AFADHYA

Por qué eligieron el maní para el nuevo helado

La elección del maní responde a una tendencia internacional vinculada con las cremas y los sabores elaborados a partir de este producto. Además, la iniciativa busca dar protagonismo a la producción nacional y a los proveedores locales.

“Lo que buscamos es un poco la tendencia, hoy el maní en el mundo es como una tendencia de la crema de maní, como muchos sabores con maní”, señaló Maccarrone.

En esa línea, destacó la importancia de aprovechar los recursos del país: “Y aprovechando que Argentina es un productor importante de maní, sobre todo Córdoba, está muy bueno. Buscamos pensar en los productores locales, en los productos locales”.

El desarrollo de la receta está a cargo de maestros heladeros vinculados con la asociación y profesionales que integran el equipo argentino de heladería, que participa en competencias y actividades en distintos niveles internacionales.

Cuánto tiempo lleva crear un nuevo sabor de helado

El desarrollo de una nueva receta artesanal requiere varias etapas, desde la elección de los ingredientes hasta las pruebas y degustaciones necesarias para definir el resultado final.

Según Maccarrone, el proceso suele demandar entre un mes y un mes y medio. Durante ese período, el equipo prepara distintas versiones y realiza pruebas sucesivas hasta alcanzar la combinación buscada.

La Noche de las Heladerías 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre. AFADHYA

“Generalmente, quizás depende cuánto podamos emplearle de tiempo cada uno, pero un mes, un mes y medio seguro lleva, armar la receta, pensar los ingredientes y después pasar el helado allá, lo que es realmente materializar la prueba”, explicó.

El trabajo continúa con varias degustaciones. “Ahí generalmente se hace una prueba, después otra y después una tercera que ahí es la que terminamos ya como diciendo bueno este es el sabor que queremos, el sabor que va después de muchas catas digamos de expertos”, detalló.

Cuándo se podrá probar el nuevo sabor

La nueva creación estará disponible a partir del lunes 16 de noviembre, durante la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extenderá hasta el domingo 22. Una de las fechas más esperadas será el miércoles 18, cuando se realizará la décima edición de la Noche de las Heladerías.

Maccarrone explicó que AFADHYA comparte estas iniciativas con sus socios de todo el país y también con heladerías del exterior, con el objetivo de ampliar su alcance y llevar las nuevas propuestas a otros mercados.

El dulce de leche “Scaloneta”, un fenómeno mundial

Como antecedente, el presidente de AFADHYA mencionó el sabor inspirado en la Selección argentina campeona del mundo, conocido como “Scaloneta”. Esta variedad combina helado de dulce de leche con una preparación que incluye dulce de leche natural y granizado de chocolate, y logró llegar a heladerías de distintos países.

Maccarrone destacó que la propuesta fue replicada en establecimientos tanto de la Argentina como del exterior. Ahora, la asociación busca que el “Maní Split” siga un camino similar y se convierta en otra creación capaz de trascender las fronteras del país.

Noche de las Heladerías 2026. AFADHYA.

Noche de las Heladerías 2026: descuentos, fechas y horarios

La Semana del Auténtico Helado Artesanal se celebrará del lunes 16 al domingo 22 de noviembre, pero una de las fechas más esperadas será el miércoles 18, cuando se realizará la décima edición de la Noche de las Heladerías.

Desde las 19 y hasta el cierre de los locales adheridos, más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán la tradicional promoción de 2×1 en el cuarto kilo de helado.