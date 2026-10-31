La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance anunció el sábado que ha podido cubrir el 90% de la cantidad sustraída tras un ataque informático sin precedentes a su plataforma, en el que se sustrajeron 6.300 millones de dólares.

El 10% restante está compuesto por tokens menos líquidos , lo que significa que puede llevar más tiempo conseguir las cantidades necesarias, indicó en un comunicado recogido por la agencia Reuters.

La plataforma informó que ha reservado internamente unos 6.340 millones de dólares de los fondos de la empresa para cubrir las pérdidas.

Binance explicó que la reposición implicó un despliegue parcial de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), dotado con 1.000 millones de dólares, una reserva de bitcoins que mantiene para proteger a los clientes en caso de brechas de seguridad.

El codirector ejecutivo de la empresa, Richard Teng, dijo el viernes que la brecha de seguridad fue un “ataque complejo” en el que se utilizó un computador portátil comprometido y software malicioso diseñado para borrar las pruebas de su actividad, lo que dificulta su rastreo e investigación.

La plataforma de intercambio afirmó que sigue en camino de reanudar los servicios de retirada el domingo 1 de noviembre.

Binance también indicó que había realizado una nueva instantánea de los activos depositados en su plataforma a las 00:00 GMT del 31 de octubre, como parte de su proceso de prueba de reservas.

Los usuarios que posean los 10 tokens enumerados —BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC— podrán verificar que sus activos están respaldados en una proporción mínima de 1:1 una vez que la prueba completa esté disponible, según indicó.

La plataforma de intercambio afirmó que seguía en camino de reanudar los servicios de retirada el domingo 1 de noviembre, dentro del plazo previamente establecido.