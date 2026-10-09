Una propuesta de voluntariado en las sierras de Córdoba invita a viajeros a instalarse en una casa de campo y colaborar con distintas tareas de mantenimiento a cambio de alojamiento, desayuno y otros beneficios.

La iniciativa está publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta a personas interesadas en viajar con anfitriones que ofrecen experiencias de intercambio.

La estadía mínima es de cinco días y puede extenderse hasta cuatro semanas.

Dónde queda el lugar que busca voluntarios en Córdoba

La propuesta se desarrolla en una casa de campo ubicada en las sierras de Córdoba, en la provincia de Córdoba. El alojamiento se presenta como un espacio pensado para quienes buscan alejarse del ritmo urbano y dedicar parte de su tiempo a tareas prácticas en contacto con la naturaleza.

El anfitrión, busca personas dispuestas a colaborar con el cuidado y el mantenimiento del lugar. La convocatoria admite voluntarios individuales, parejas y grupos de dos personas, por lo que también puede ser una alternativa para quienes quieran realizar la experiencia acompañados.

Qué ofrecen a cambio de la colaboración

El intercambio incluye distintas opciones de alojamiento, entre ellas habitaciones privadas o compartidas y espacios para acampar. También contempla el desayuno diario y acceso a internet de velocidad básica, un servicio que puede resultar útil para quienes necesiten conectarse durante su estadía.

Los participantes podrán utilizar la cocina equipada para preparar sus propias comidas, ya que el anfitrión aclara que solo proporciona el desayuno. La propuesta también incluye dos días libres por semana para descansar o recorrer los alrededores.

Entre los beneficios adicionales figuran el uso de bicicletas, excursiones y caminatas gratuitas, clases de yoga y actividades terapéuticas holísticas .

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La colaboración requiere dedicar alrededor de 25 horas semanales a distintas actividades de mantenimiento . Entre las tareas previstas se encuentran la jardinería, el cuidado ocasional de los perros, la pintura y decoración, las reparaciones y la construcción de muebles.

También se solicita ayuda para mantener la piscina y trabajar con elementos de madera. La propuesta contempla que cada participante cocine sus propias comidas y limpie los espacios que utilice.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 20 y 50 años y permite estadías de cinco días a cuatro semanas. Wikimedia

Cuáles son los requisitos para participar

La convocatoria establece que los interesados deben tener entre 20 y 50 años. Se acepta un nivel principiante de español o de inglés, por lo que no es necesario contar con un dominio avanzado de otro idioma para postularse.

Las estadías pueden durar desde cinco días hasta cuatro semanas. Además, los viajeros deben tener en cuenta que el intercambio no cubre los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni los gastos vinculados con la visa, cuando corresponda.