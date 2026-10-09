Invertir en plazo fijo: cuánto gano si invierto $ 1 millón en 30, 90 y 180 días y cómo calcularlo.

El plazo fijo es una de las herramientas financieras más elegidas por los ahorristas que desean hacer rendir su dinero sin asumir riesgos.

A la hora de invertir, es clave conocer la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada banco, ya que de ese porcentaje dependerá el rendimiento final. A partir de ese dato, cada ahorrista puede calcular cuánto ganará según el monto y el plazo elegido.

Cuál es la TNA más alta para el plazo fijo

Según el comparador de tasas de Banco Central, el Banco CMF ofrece la tasa nominal anual (TNA) más alta, del 23,5%.

A continuación, se detallan las TNA que ofrecen los 10 bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Nación: 19,25%

Banco Galicia: 18,25%

Banco BBVA: 19%

Banco Santander: 16,5%

Banco Provincia: 21%

Banco Macro: 19,5%

Banco ICBC: 18,1%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 18,5%

Invertir en plazo fijo: cuánto gano si invierto $ 1 millón en 30, 90 y 180 días y cómo calcularlo. Shutterstock

Cuánto gano si invierto $ 1 millón en un plazo fijo a 30, 90 y 180 días

Quien invierta $ 1 millón en un plazo fijo con la mejor TNA del mercado (23,5%), obtendrá los siguientes rendimientos:

30 días: se genera un interés de $ 19.315,07 y el monto total al vencimiento será de $ 1.019.315,07.

A 90 días: se genera un interés de $ 57.945,21 y el monto total al vencimiento será de $ 1.057.945,21.

A 180 días: se genera un interés de $ 115.890,41 y el monto total al vencimiento será de $ 1.115.890,41.

Cómo se calcula el interés de un plazo fijo

El rendimiento de un plazo fijo tradicional depende de tres factores: el capital invertido, la TNA que ofrece el banco y la cantidad de días que estará inmovilizado el dinero.

Para estimar el rendimiento se debe aplicar la siguiente fórmula:

Interés = Capital × TNA × (Cantidad de días ÷ 365)

Quienes no quieran hacer el cálculo de forma manual pueden utilizar los simuladores de plazo fijo que ofrecen la mayoría de los bancos como la calculadora del Banco Nación.

Plazo fijo vs. billeteras virtuales: cuál conviene más

Muchas personas se preguntan si conviene dejar el dinero en un plazo fijo o en una billetera virtual. La principal diferencia es que la primera inmoviliza el dinero, mientras las FinTech te dejan disponer del mismo libremente.

El plazo fijo ofrece una tasa de interés fija, lo que permite conocer desde el inicio cuánto dinero se va a cobrar al vencimiento. A cambio, el capital queda inmovilizado por un plazo no menor a 30 días.

En cambio, las billeteras virtuales permiten generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible y permiten utilizar el dinero en cualquier momento. Sin embargo, la tasa puede variar de un día para otro, por lo que el rendimiento final no está garantizado.