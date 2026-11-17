Encontrar una actividad que entusiasme por igual a chicos, adolescentes y adultos no siempre es sencillo. Sin embargo, los espacios de entretenimiento integral se convierten cada vez más en una alternativa elegida por quienes buscan pasar tiempo de calidad sin depender del clima ni de planes demasiado complejos.

En ese contexto, ZONA se posiciona como una opción que reúne juegos, propuestas gastronómicas y actividades recreativas pensadas para distintos públicos. La propuesta busca ofrecer una experiencia completa, donde cada integrante de la familia pueda encontrar una actividad acorde a sus gustos.

Uno de los aspectos más valorados es la posibilidad de combinar distintas experiencias en un mismo lugar, una tendencia que gana fuerza entre quienes buscan resolver una salida completa sin tener que trasladarse entre varios puntos de la ciudad.

Videojuegos, atracciones y planes para todas las edades

Uno de los principales atractivos del espacio es su amplia variedad de videojuegos. Desde experiencias de última generación hasta clásicos de parque, la oferta incluye propuestas para quienes disfrutan de la adrenalina, la competencia o simplemente buscan pasar un buen momento.

Foto: ZONA, COTO.

Entre las atracciones más populares se encuentran el Péndulo, el Carrousel y el Tren Minero, alternativas que suelen captar la atención de los más chicos, aunque también convocan a visitantes de otras edades. La combinación de tecnología y entretenimiento tradicional permite que la experiencia sea diversa y dinámica.

Además de las atracciones mecánicas y los videojuegos, el complejo cuenta con espacios dedicados a juegos sociales y recreativos. Las pistas de bowling automatizadas, junto con las mesas de pool y ping pong, ofrecen una opción ideal para grupos de amigos, familias o celebraciones informales.

Bowling, pool y actividades recreativas para compartir

Estas actividades permiten combinar diversión con un espíritu competitivo amigable, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan una salida diferente sin alejarse de la ciudad. La experiencia no se limita exclusivamente a los juegos. La propuesta gastronómica se suma como uno de los componentes centrales del paseo, con opciones que abarcan desde desayunos y meriendas hasta almuerzos y cenas.

Entre las alternativas disponibles se destacan platos para compartir y propuestas pensadas para distintos momentos del día. Además, las pizzas XL estilo New York se presentan como una de las opciones más elegidas para grupos gracias a su tamaño y formato pensado para compartir.

Gastronomía y entretenimiento: la combinación que gana adeptos

Uno de los aspectos que explican el crecimiento de este tipo de propuestas es la posibilidad de concentrar distintas actividades bajo un mismo techo. Comer, jugar y compartir tiempo en familia o con amigos en un solo espacio se vuelve una ventaja cada vez más valorada por quienes disponen de poco tiempo libre.

Con horarios amplios de atención y sucursales distribuidas en distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, estos centros de entretenimiento buscan consolidarse como una alternativa para escapadas de fin de semana, festejos o salidas espontáneas.

La posibilidad de encontrar opciones para distintas edades y preferencias ayuda a explicar por qué estos complejos continúan sumando visitantes en busca de experiencias compartidas.

Por qué crecen los espacios de entretenimiento familiar

La tendencia responde a una búsqueda cada vez más marcada de experiencias presenciales. Mientras las opciones digitales ganan terreno en el día a día, muchas familias priorizan actividades que permitan interactuar, competir y divertirse juntas.

En ese escenario, los complejos que integran juegos, gastronomía y propuestas recreativas aparecen como una respuesta a una demanda creciente: encontrar un plan capaz de entretener a personas de distintas edades sin necesidad de organizar múltiples actividades por separado. Cada vez más elegidos para cumpleaños, reuniones informales o simples salidas de fin de semana, estos espacios se consolidan como uno de los formatos de entretenimiento familiar con mayor crecimiento en los últimos años.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.