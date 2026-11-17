El peso mexicano avanzó las primeras horas del martes a la espera de las minutas de la Fed y Banxico.

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana del 17 de noviembre, en una jornada marcada por la expectativa de las minutas de política monetaria de Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed), así como por la atención de los inversionistas en los próximos resultados trimestrales de Nvidia.

El tipo de cambio cotiza en MXN$18.5004 por dólar, equivalente a una apreciación de 0.10% (Ciudad de México 8:31 horas). Durante la jornada, la moneda mexicana registró un máximo de MXN$18.5244 y un mínimo de MXN$18.4576 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“El peso mexicano opera resiliente frente al billete americano ante una rotación de los inversionistas hacia el peso, mientras esperan la publicación de las minutas de Banxico”, escribieron analistas de Monex en una nota.

El avance de la moneda local ocurre pese al fortalecimiento marginal del dólar, que subía 0.04% para ubicarse en 103.60 puntos, de acuerdo con el índice ponderado.

La mañana del martes se conoció el reporte de ventas minoristas de octubre en EE.UU., que mostró un crecimiento mensual de 0.2%, por debajo del avance de 0.8% registrado el mes anterior.

Fed y Banxico: el mercado busca señales sobre las tasas de interés

En EE.UU., los inversionistas estarán atentos a los comentarios de Christopher Waller, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), quien mantiene una postura restrictiva ante los riesgos al alza para la inflación en el corto plazo.

El 19 de noviembre se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed, en busca de nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas de interés. El mercado mantiene sus apuestas sobre un incremento de 25 puntos base en la reunión del 9 de diciembre.

En México, la atención se concentra en las minutas de la última reunión de Banxico, en la que el banco central decidió elevar la tasa de interés en 25 puntos base, una decisión que tomó por sorpresa al mercado.

Nvidia y las tensiones entre EE.UU. y China también pesan en el mercado

Más allá de la política monetaria, los inversionistas siguen de cerca los resultados trimestrales de Nvidia, que serán clave para evaluar la sostenibilidad de las fuertes inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

El sector tecnológico también enfrenta nuevas tensiones comerciales. Esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció restricciones para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados y servicios de inteligencia artificial.

Las medidas buscan restringir el acceso de empresas chinas a esta tecnología a través de centros de datos y establecen nuevos requisitos de licencia para exportar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil.

El anuncio ocurre en el contexto de la próxima reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará esta semana. En ese marco, se espera que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostenga un breve encuentro con el mandatario estadounidense.

Para la jornada, analistas de Monex estimaron que el peso mexicano cotice en un rango de MXN$18.42 a MXN$18.54 por dólar, niveles que identificaron como soporte y resistencia, respectivamente.