Este martes, 15 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3108.55 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,55%.

El mercado del Dólar muestra una tendencia a la baja: en la última semana cayó -3.09% y en el último año se redujo -16.89%.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos diez días, el Dólar comenzó al alza, encadenó una racha prolongada de descensos y cerró con un repunte en las tres jornadas finales; el balance general fue levemente bajista y sin días de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.54%.

La cotización del Dólar hoy sigue una tendencia al alza por tercer día consecutivo. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a los días anteriores, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia deben pagar 310855.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 621710.00 pesos colombianos y 500 dólares 1554275.00 pesos colombianos.