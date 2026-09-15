Globant, una de las compañías líderes en servicios de tecnología, anunció la designación de Sarab Narang como CEO de Glob.AI, un modelo de servicios tecnológicos nativo de inteligencia artificial. Esta designación marca un hito importante para la empresa, que busca transformar la forma en que las organizaciones acceden y utilizan la inteligencia artificial. Narang, con más de 23 años de experiencia en el sector, reportará directamente a Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

Nueva York fue el escenario de este anuncio el pasado 18 de agosto de 2026, donde se destacó que Glob.AI tiene como objetivo revolucionar la adopción de la inteligencia artificial empresarial a través de AI Pods. Este nuevo enfoque permite a las empresas acceder a unidades de servicio operadas por un conjunto de agentes de IA, supervisadas por humanos, creando un modelo que promueve la eficiencia, la calidad y la alineación estratégica.

Qué son los AI Pods y su ventaja competitiva

Los AI Pods representan la primera incursión de Globant en un modelo de suscripción mensual que abarca desde el desarrollo de software hasta el diseño y testeo a gran escala, todo impulsado por inteligencia artificial. Este modelo se distancia del tradicional sistema de “horas-hombre” y busca ofrecer soluciones más inteligentes, económicas y rápidas. Con cada suscripción, los clientes obtienen acceso a capacidades medidas en tokens, permitiendo una aplicación más precisa y alineada con los resultados deseados.

Con un crecimiento del 60% en ingresos recurrentes anuales (ARR) en un solo trimestre y una adopción en el 45% de las 20 principales cuentas de la compañía, la propuesta de Glob.AI se posiciona como una alternativa poderosa para las empresas que buscan optimizar sus procesos. Narang liderará la expansión de este modelo, apostando a un ecosistema de AI Pods que incluye la colaboración con socios estratégicos del sector tecnológico.

La propuesta de Glob.AI se posiciona como una alternativa poderosa para las empresas que buscan optimizar sus procesos.

La industria cambia y los negocios se adaptan

El contexto actual de transformación digital y aumento de la aplicación de la inteligencia artificial refuerza la relevancia de esta innovación. A medida que las empresas buscan maximizar su productividad, soluciones como los AI Pods no solo ofrecen un camino hacia la modernización, sino que también representan una respuesta efectiva a los retos de la competitividad en el mercado.

“Glob.AI es la puerta de entrada a la era de servicios nativos de IA de Globant. Estamos cambiando la manera en la que las empresas acceden, adquieren e implementan servicios de IA,” expresó Martín Migoya. Esta perspectiva pone de manifiesto cómo la inteligencia artificial se convierte en un motor de cambio en el modelo de negocio de múltiples sectores, desde finanzas hasta retail.

Los AI Pods permiten construir procesos más eficientes, con un nivel de supervisión que asegura la calidad y trazabilidad de las soluciones. Esta metodología se aleja de la producción basada en esfuerzos constantes, ofreciendo un enfoque que se centra en alcanzar resultados concretos y cuantificables.

Adopción e impacto en futuro del trabajo

A medida que las empresas continúan su viaje hacia la digitalización, herramientas como las que ofrece Glob.AI pueden resultar cruciales en el futuro del trabajo. La implementación de AI Pods no solo permite optimizar tiempos de entrega, sino que también promete cambios significativos en la cultura organizacional, facilitando una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la gestión del talento humano.

La designación de Sarab Narang como CEO de Glob.AI y el impulso hacia un modelo de suscripción innovador no solo implica un avance para Globant, sino que también podría marcar un antes y un después en cómo las empresas abordan su transformación digital. En un mundo donde la inteligencia artificial se consolida como un pilar fundamental, este tipo de iniciativas serán esenciales para navegar los desafíos del futuro cercano.