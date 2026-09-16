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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 15 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este martes, 15 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3103 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 15 de septiembre

 1°3103 11°0749
 3934  12°8097
 3°1717 13°9396 
 6203  14°5251 
 4117  15°4490 
 6°6841  16°8739
 9261  17°8947 
 2123  18°1530 
 7815  19°4666 
 10°2914 20°5825 

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a protección, fe renovada y buena fortuna, especialmente en lo económico.

También puede indicar un llamado a cumplir promesas y actuar con gratitud, confiando en la llegada de oportunidades concretas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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