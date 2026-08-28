Buscan voluntarios argentinos para vivir gratis en las Islas Vírgenes: ofrecen alojamiento y comida por solo 25 horas de trabajo semanales. (Imagen ilustrativa)

En esta noticia Qué tareas hay que hacer y qué se recibe a cambio

Una granja sustentable ubicada en Tortola, Islas Vírgenes Británicas, busca voluntarios de cualquier parte del mundo, incluida Argentina, para sumarse a un proyecto ecológico.

La propuesta es simple: a cambio de 25 horas de trabajo por semana, el anfitrión ofrece alojamiento y comida durante toda la estadía.

La oferta se publicó en Worldpackers, una plataforma internacional que conecta viajeros con anfitriones que necesitan ayuda a cambio de hospedaje.

En este caso, el proyecto se llama “Join our farm and help build a sustainable” y está alojado por un anfitrión identificado como Good Moon.

Qué tareas hay que hacer y qué se recibe a cambio

Según la publicación, las tareas principales incluyen pintura y decoración, trabajos de jardinería, construcción y reparación y ayuda en tareas de campo, como siembra y cosecha.

No hace falta experiencia previa, aunque contar con conocimientos de carpintería o jardinería suma puntos.

Buscan voluntarios argentinos para vivir gratis en las Islas Vírgenes: ofrecen alojamiento y comida por solo 25 horas de trabajo semanales. Expedia.

A cambio de esas 25 horas semanales, el voluntario recibe:

Habitación compartida con otros viajeros

Comida durante toda la estadía

Dos días libres por semana para recorrer la zona

Internet básico para trabajar de forma remota

Acceso a una cocina equipada para cocinar

El anfitrión también ofrece la posibilidad de camping para quienes prefieran esa modalidad de alojamiento.

Entre los requisitos, se pide inglés intermedio y ser mayor de 18 años. La estadía mínima es de dos semanas, con una duración máxima sugerida de dos meses. El puesto admite tanto voluntarios solos como parejas o dúos.

Lo que no cubre la propuesta son los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, gastos que quedan a cargo de cada viajero. Tortola es la isla más grande y poblada del archipiélago británico en el Caribe, un destino con playas y un fuerte perfil de turismo sustentable.