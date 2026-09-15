Flybondi se prepara para atravesar una de las semanas más delicadas de su historia.

Según pudo saber El Cronista, la compañía aérea habría cumplido con los requisitos necesarios para ultimar la presentación formal de su concurso preventivo.

La presentación concursal llega tras varios meses de cancelaciones, reducción de su flota y una fuerte reestructuración interna.

Por un lado, la Justicia habilitó la ejecución fiscal impulsada por ARCA (ex AFIP) contra la empresa por deudas tributarias, mientras que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también logró embargar sus cuentas por la falta de pago de las tasas de seguridad aeroportuaria. El organismo reclama $ 1464 millones correspondientes a seis facturas vencidas entre marzo y agosto.

Flybondi pierde terreno en un mercado que sigue creciendo y cuyos pasajeros migran principalmente hacia Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

La primera obligación impaga, por $ 467,4 millones, venció el 10 de marzo; la segunda, por $ 416,9 millones, el 9 de abril; la tercera, por $ 136,6 millones, el 8 de mayo; la cuarta, por $ 94,8 millones, el 10 de junio; la quinta, por $ 252 millones, el 14 de julio; y la sexta, por $ 96,1 millones, el 14 de agosto.

A ello se suma una nueva deuda impositiva de casi $ 195 millones que ARCA le reclama a FB Líneas Aéreas S.A. La empresa fue notificada y tenía 5 días hábiles para presentar objeciones. Pero como no presentó ninguna defensa, el juez autorizó a ARCA a seguir adelante con el cobro judicial.

La causa tramita ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 6, a cargo del juez Guillermo Mario Galli.

El mercado crece y Flybondi se achica

Lejos de una retracción del sector, los últimos datos oficiales de la ANAC muestran un mercado en expansión. Durante agosto pasaron por los aeropuertos argentinos 4.131.063 pasajeros.

En el segmento internacional se registró un récord histórico para ese mes, con 1.339.723 viajeros, un 2% más que el máximo anterior de agosto de 2025. En el acumulado del año, se alcanzó una cifra récord anual de 11,69 millones de pasajeros internacionales.

La conectividad federal también siguió creciendo. Un total de 222.417 pasajeros viajaron al exterior directamente desde provincias sin pasar por Buenos Aires, lo que representó un crecimiento del 11% interanual y del 115% frente a 2023. En ese sentido, Tucumán lideró el crecimiento de pasajeros internacionales con una suba del 248%, seguido por Rosario (+31%), Bariloche (+12%) y Mendoza (+5%).

Quiénes se quedaron con los pasajeros que perdió Flybondi

Hace un año, Flybondi era el tercer jugador del mercado doméstico y una de las principales low cost del país. Hoy prácticamente desapareció de las estadísticas.

Durante agosto transportó apenas 1865 pasajeros de cabotaje, frente a los 254.533 de un año atrás. Su participación de mercado cayó del 17% al 0,1 por ciento.

En tanto, las principales beneficiadas fueron Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

En el caso de la aérea de bandera, durante el mes pasado transportó un total de 930.736 pasajeros. Su participación de mercado alcanzó el 67%, diez puntos porcentuales más que hace un año atrás. Además, mantuvo factores de ocupación cercanos al 85 por ciento.

La gran ganadora entre las low cost fue JetSMART. Durante agosto movilizó 410.120 pasajeros domésticos y elevó su cuota de mercado hasta el 29 por ciento. En términos prácticos, se podría afirmar que absorbió buena parte del espacio que dejó vacante Flybondi, tanto en rutas troncales como en servicios regionales. Además, mejoró su ocupación desde el 82% al 87 por ciento.

Aunque con una escala mucho menor, Andes Líneas Aéreas también logró beneficiarse. La empresa fundada en 2006 para unir Buenos Aires y Salta, logró transportar 48.153 pasajeros y alcanzó una participación de mercado del 3,4 por ciento.

Si bien en septiembre de 2023 había ingresado en concurso preventivo para reestructurar sus deudas tras varios años de inactividad, nunca abandonó del todo su objetivo de regresar al mercado regular.

De hecho, durante 2025 avanzó con la incorporación de dos Boeing 737-700 para fortalecer su operación en vuelos turísticos y corporativos y sentar las bases de una nueva etapa de crecimiento. El verdadero impulso llegó en mayo de este año, cuando la Justicia homologó el acuerdo con sus acreedores y dio por finalizado el proceso concursal.