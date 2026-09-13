Los conductores de todo el país deben cumplir una serie de normas para circular legalmente por calles, avenidas y rutas.

Entre las infracciones sancionables se encuentra usar el celular al manejar, en especial para escribir o responder mensajes de WhatsApp, ya que esta conducta desvía la atención del tránsito y puede aumentar el riesgo de accidentes.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece sanciones para este tipo de faltas, que pueden incluir multas y, en determinadas situaciones, la inhabilitación para conducir.

Ley de Tránsito: qué sanciones puede recibir un conductor que usa el celular

La Ley Nacional de Tránsito establece distintas infracciones vinculadas con aquellas conductas que pueden poner en riesgo la seguridad vial. Entre ellas se encuentra el uso de dispositivos que distraigan o reduzcan la atención al volante.

La sanción no necesariamente queda limitada a una multa. En caso de que el conductor acumule infracciones, las consecuencias pueden agravarse según la gravedad de las faltas cometidas y los antecedentes registrados.

Por este motivo, utilizar el celular mientras se maneja, por ejemplo para escribir o responder mensajes de WhatsApp, puede generar consecuencias adicionales si la conducta se combina con otras infracciones previstas por la normativa vigente.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

Imagen ilustrativa ChatGPT

Uno de los puntos centrales de la Ley 24.449 aparece en su artículo 82, referido a la reincidencia.

La norma establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta después de haber sido sancionada anteriormente dentro de determinados períodos: un año para faltas leves y dos años para faltas graves.

En el caso de las faltas graves, la reincidencia puede generar una sanción adicional de inhabilitación para conducir.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre las faltas graves

El artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito enumera diferentes conductas consideradas faltas graves.

Entre ellas aparecen, por ejemplo, conducir sin estar debidamente habilitado, circular sin la documentación exigida, hacerlo sin seguro obligatorio vigente o incumplir determinadas normas vinculadas con la seguridad vial.

La legislación también establece que las sanciones pueden acumularse cuando existe un concurso de faltas, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Por este motivo, un conductor que acumule diferentes infracciones puede enfrentar consecuencias mayores que las correspondientes a una única falta.

El sistema de puntos también puede afectar la licencia

Además de la multa, usar el celular al conducir puede impactar directamente en la licencia a través del Sistema Nacional de Scoring.

La Licencia Nacional de Conducir parte de una base de 20 puntos. Según la normativa, conducir utilizando auriculares, sistemas de comunicación manual continua o determinadas pantallas dentro del habitáculo implica una quita de 5 puntos.

Por lo tanto, si un conductor acumula distintas infracciones y llega a 0 puntos, se produce la inhabilitación para conducir. La primera pérdida total implica una suspensión de 60 días; la segunda, de 120 días, y la tercera, de 180 días.

De esta manera, escribir o responder mensajes de WhatsApp mientras se maneja no solo puede generar una sanción económica, sino también contribuir a la pérdida de puntos de la licencia.

Qué deben tener en cuenta los conductores

La principal recomendación es no utilizar el celular mientras se conduce. Más allá de la eventual sanción económica, cualquier conducta que reduzca la atención al volante puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro.

Además, los conductores deben recordar que las infracciones pueden generar antecedentes y consecuencias adicionales cuando existe reincidencia, especialmente si se trata de faltas graves.