Oficial | Suspenderán la licencia de conducir a todas las personas que cometan estas infracciones graves detectadas por fotomultas.

Los conductores que excedan los límites de velocidad pueden enfrentar consecuencias que van más allá de una multa económica.

El sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir establece un régimen de asignación y descuento de puntos asociado a las infracciones de tránsito, mediante el cual se detrae un determinado puntaje del crédito inicial del conductor cuando una falta adquiere firmeza.

La Licencia Nacional de Conducir comienza con 20 puntos, que se descuentan de manera gradual cuando las infracciones quedan firmes.

Por eso, quienes acumulen distintas faltas pueden agotar el puntaje disponible y quedar inhabilitados para conducir.

Exceso de velocidad: ¿cuántos puntos se pierden en la licencia de conducir?

El Decreto Reglamentario 437/2011 establece que no respetar los límites reglamentarios de velocidad puede generar una multa de entre 150 y 1.000 unidades fijas y, además, una quita de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Esto significa que un conductor que comienza con los 20 puntos puede quedar con 15 después de una infracción de este tipo, siempre que la sanción quede firme y corresponda aplicar el descuento.

La cifra puede parecer baja, pero cobra mayor relevancia cuando el conductor ya registra otras infracciones y tiene parte de su puntaje descontado.

Scoring: cómo funciona el sistema de puntos

Imagen ilustrativa ChatGPT

El scoring nacional otorga inicialmente 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir. Estos se van descontando de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas.

Además, cuando en un mismo hecho se cometen varias infracciones, el régimen establece un tope de 15 puntos de descuento, salvo que la suma de las sanciones aplicables sea inferior.

De este modo, la acumulación de infracciones no solo puede incrementar el costo económico para el conductor, sino también afectar su habilitación para conducir.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir?

La pérdida de puntos es progresiva. Sin embargo, cuando el conductor llega a cero puntos , se activa la consecuencia más severa del sistema: la inhabilitación para conducir .

La primera vez que un conductor agota los 20 puntos disponibles, la sanción contempla una inhabilitación de 60 días. Si vuelve a alcanzar cero puntos, el plazo se eleva a 120 días; en una tercera reincidencia llega a 180 días y continúa aumentando en los casos posteriores.

Por lo tanto, superar el límite de velocidad no implica automáticamente la pérdida de la licencia, aunque sí puede provocar un descuento de puntos que, sumado a otras infracciones, termine comprometiendo la habilitación para conducir.

Qué pasa si un conductor acumula más infracciones

El sistema está diseñado para sancionar especialmente la reiteración de conductas consideradas de riesgo. Cada infracción contemplada por el régimen implica una determinada quita de puntos, por lo que el saldo disponible disminuye progresivamente hasta alcanzar, eventualmente, cero.

En el caso del exceso de velocidad, la normativa nacional establece un descuento de 5 puntos. Por ejemplo, un conductor que ya haya perdido 10 puntos por otras infracciones quedaría con solo 5 luego de cometer una nueva falta por superar la velocidad permitida.

Si posteriormente acumula otras infracciones y pierde los puntos restantes, hasta llegar a cero, quedará alcanzado por el régimen de inhabilitación para conducir.