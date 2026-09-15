Las autoridades de Argentina y Brasil implementan controles migratorios estrictos para aquellos viajeros que deseen ingresar a sus territorios.

El pasaporte deberá estar vigente y se deberán satisfacer los requisitos existentes tanto para abordar como para pasar las revisiones.

Cuáles son los requisitos que exigen Argentina y Brasil para entrar al país.

En el caso de Argentina, los requisitos variarán según la nacionalidad del viajero y el punto de ingreso. Los ciudadanos argentinos fuera del Mercosur deberán poseer un pasaporte vigente y en regla.

Aquellos que pertenezcan al Mercosur podrán ingresar con su DNI. Sin embargo, es necesario verificar la documentación específica, ya que se podrían requerir visas, permisos y otros documentos.

Por otro lado, Brasil también exige un pasaporte vigente para la entrada o salida del país, tal como lo estipulan las regulaciones migratorias. Los ciudadanos de países del Mercosur podrán viajar con su DNI en la mayoría de los casos por motivos turísticos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas tienen la potestad de denegar el embarque o la entrada al territorio brasileño si el pasajero presenta documentación caducada o que no cumple con los requisitos establecidos para el viaje.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

Requisitos clave para viajar con pasaporte vigente

Tener un pasaporte vigente y actualizado constituye uno de los elementos fundamentales en la documentación migratoria para los viajes internacionales cuando dicho documento es obligatorio.

Tener un pasaporte expirado puede ocasionar dificultades durante los controles, especialmente al intentar salir del país o ingresar desde un destino donde el pasaporte es imprescindible.