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Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9255 (La Música).

 1°9255 11°3926 
 6689  12°2681
 3°7840  13°7372 
 9565  14°1867 
 8214  15°7697 
 6°1648  16°3029
 5047  17°6119 
 9694  18°2516 
 3285  19°3111 
 10°3627 20°5787 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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