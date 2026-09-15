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La mayor demanda de cobertura cambiaria es una señal que el mercado sigue con atención. A medida que algunos agentes reducen su exposición al peso de cara a un 2027 electoral, aumenta la presión sobre el tipo de cambio, incluso sin una salida masiva de capitales.

“En este contexto, el dólar comienza a funcionar como cobertura frente a una mayor incertidumbre. Esa búsqueda también se refleja en la demanda de instrumentos vinculados a la evolución del tipo de cambio”, a El Cronista Leo Anzalone, director de CEPEC.

La dinámica muestra movimientos todavía acotados. En el último mes, el dólar oficial pasó de una zona cercana a los $1.515 a $1.532,27, una suba aproximada del 1,1%. El dólar mayorista, en tanto, avanzó desde alrededor de $1.495 hasta $1.506,50, cerca de 0,8%. Registraron oscilaciones, aunque sin una aceleración sostenida.

“En definitiva, el mercado está buscando un nuevo equilibrio entre dólar, tasas y liquidez”, sostuvo Anzalone. Y señaló que la mayor demanda de cobertura “es una señal de que ese equilibrio todavía no está completamente definido, pero no necesariamente significa que el peso haya entrado en una dinámica de pérdida de confianza”. En una línea similar, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, describió un escenario de estabilidad cambiaria.

“Por el momento vemos un tipo de cambio estable, en un rango de entre $1.520 y $1.660 de acá a fin de año”, afirmó. Según su análisis, el Gobierno no está interviniendo actualmente mediante compras o ventas de dólares, porque la oferta y la demanda se están compensando dentro del propio mercado.

Aumentó la demanda

Lazzati destacó que el último mes registró uno de los mayores niveles de demanda, con compras de argentinos por más de u$s 3000 millones. Sin embargo, el tipo de cambio se mantuvo estable y no fue necesaria una intervención oficial para contenerlo. “Esto muestra que actualmente existe una oferta suficiente para absorber esa demanda”, explicó.

Y es que, con la cosecha finalizada, una parte importante del flujo de divisas provendría ahora de la energía y la minería, que contribuyen a sostener la oferta en el mercado cambiario. Se suman las liquidaciones del agro, que todavía aporta dólares aunque con menos intensidad.

Por ahora, el ejecutivo no considera necesaria una intervención del Estado. Hacia adelante, además, podrían incorporarse dólares extraordinarios provenientes de la venta de empresas públicas. Las estimaciones apuntan a un ingreso de entre US$1.500 millones y US$2.500 millones durante los próximos doce meses, aunque el monto final dependerá de la velocidad del proceso y del interés de los inversores.

La estrategia oficial

No obstante, el Gobierno intenta mantener la dinámica estable. Martín Fernández Dubois, de Asset Management, evaluó que el frente monetario se encuentra “bien manejado” por dos vías: el rollover de las Letras dólar linked (LELINK) y los altos encajes fijados por el Banco Central.

También señaló que los contratos a plazo no entregables (NDF por sus siglas en inglés) en Wall Street aflojaron y que en el mercado OTC se encuentran arbitrados. No obstante, el analista marcó como factor de intriga los “aproximadamente u$s 14.000 millones que podrían liquidarse por exportaciones de trigo, maíz y soja, sin contar el girasol”.

En definitiva, el mercado no espera un salto muy fuerte del tipo de cambio por las condiciones de la balanza comercial y los precios de los commodities. “Mientras tengas la soja, el oro y el petróleo a estos precios, el que compra dólares se equivoca”, resumió en off una fuente del mercado.

La lectura apunta a que el contexto de precios internacionales todavía ofrece un respaldo relevante para la economía argentina y limita, por ahora, la posibilidad de una pérdida generalizada de confianza