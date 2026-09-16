Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5267 - Mordida

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre

1° 5267 11° 2252 2° 4846 12° 6472 3° 9834 13° 2212 4° 9757 14° 7337 5° 5856 15° 0215 6° 2967 16° 7488 7° 1191 17° 2275 8° 5447 18° 9922 9° 8948 19° 1189 10° 0194 20° 1434

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con la Mordida suele representar agresión, miedo o una herida emocional; señala límites invadidos, presión externa o sensación de vulnerabilidad.

Si “la Mordida” alude a soborno, refleja culpa, corrupción o dilemas éticos; invita a revisar decisiones, lealtades y el costo de “aceptar el trato”.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.