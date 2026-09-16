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Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 5267 - Mordida

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre

 5267 11° 2252 
 2°4846 12° 6472
 3°9834 13° 2212 
 4°9757 14° 7337 
 5°5856 15° 0215 
 6°2967 16° 7488 
 7°1191 17° 2275 
 8°5447 18° 9922 
 9°894819° 1189 
 10°0194 20° 1434 

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con la Mordida suele representar agresión, miedo o una herida emocional; señala límites invadidos, presión externa o sensación de vulnerabilidad.

Si “la Mordida” alude a soborno, refleja culpa, corrupción o dilemas éticos; invita a revisar decisiones, lealtades y el costo de “aceptar el trato”.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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