Durante este martes, 15 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 5267 - Mordida
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 15 de septiembre
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|2212
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|0215
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|0194
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¿Qué significa soñar con Mordida?
Soñar con la Mordida suele representar agresión, miedo o una herida emocional; señala límites invadidos, presión externa o sensación de vulnerabilidad.
Si “la Mordida” alude a soborno, refleja culpa, corrupción o dilemas éticos; invita a revisar decisiones, lealtades y el costo de “aceptar el trato”.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.