El Gobierno presenta el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso. En él, plasma la hoja de ruta para los ingresos y gastos esperados para un año que estará marcado por la presión electoral.

Hay una cosa que el oficialismo dejó clara: no negociará el ancla fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo recientemente ante la pregunta de si estaban dispuestos a aumentar el gasto en medio punto del PBI para el año electoral. “Tendrían que cambiar de ministro”, dijo, contundente, Caputo.

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