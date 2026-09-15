Inflación sin freno: las 6 provincias argentinas donde más aumentaron los precios y superaron el promedio nacional.

El INDEC difundió el detalle territorial de los precios de agosto y el mapa muestra diferencias marcadas entre distritos.

La inflación nacional de agosto se desaceleró hasta el 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses.

Sin embargo, la mayoría de las provincias mostró subas por encima de ese promedio, según el desglose que difundió el organismo.

Cuáles son las provincias que más subieron

Seis distritos quedaron por arriba del dato nacional en la medición mensual.

Neuquén , con una suba del 2,3%, la más alta de todo el país

Río Negro , con el 2,1%

Chaco , con el 1,9%

Santa Fe, Tucumán y Córdoba, los tres con 1,8%

En el otro extremo, CABA, Jujuy y San Luis treparon en línea con el promedio nacional, en el 1,7%.

Inflación sin freno: las 6 provincias argentinas donde más aumentaron los precios y superaron el promedio nacional Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mendoza fue la única jurisdicción que cerró agosto por debajo del dato país, con una suba del 1,5%.

Qué rubros explicaron las subas más fuertes

El análisis por divisiones, elaborado por Politikon Chaco en base a las direcciones provinciales de Estadística y al propio INDEC, encontró un factor común.

Vivienda y servicios públicos apareció como el principal motor de presión en varios distritos, con incrementos del 3,6% en Chaco, 2,8% en Mendoza y 2,6% en CABA y San Luis.

La división Educación también mostró subas relevantes, del 4,4% en Neuquén y del 4% en Jujuy.

En este contexto, el informe sostiene que la inflación de agosto respondió menos a un shock generalizado de precios y más a ajustes puntuales en servicios y componentes regulados.

Si se mira el acumulado de los primeros ocho meses del año, Neuquén también lidera con un 22,8%, seguida por Chaco con el 22%.

En la variación interanual, el panorama se repite: Neuquén encabeza con el 36,2%, mientras que Río Negro y Mendoza muestran los registros más bajos del grupo analizado, en torno al 28% y 32%.