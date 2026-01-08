Si estás buscando una escapada diferente este verano 2026, nada mejor que combinar aguas termales calientes, noche estrellada y la magia de sumergirte en piletas iluminadas bajo la luna.

A solo 4 horas de Buenos Aires (por ruta), en la provincia de Entre Ríos, dos propuestas imperdibles te permiten disfrutar de las termas en horario extendido hasta la medianoche.

Noches Termales en San José

Ubicadas a solo 5 minutos de Colón y a aproximadamente 330-350 km de Buenos Aires (unas 3.5-4 horas por la Ruta 14), las Termas de San José ofrecen una de las experiencias más mágicas del verano entrerriano.

Las dos termas a 4 horas de Buenos Aires que abren hasta medianoche para disfrutar de las piletas bajo la luna. Foto: Termas San José

¿Qué incluye la propuesta?

Permanencia extendida todos los sábados de enero y febrero de 20:00 a 00:00 en 3 piletas recreativas de agua termal (hasta 32 °C).

Servicios habituales (restaurante, kiosco, alquileres) disponibles hasta la 01:00.

Ambiente ideal para relajarse bajo las estrellas, con la brisa del río Uruguay cercano.

Cupo limitado a 300 personas, por lo que es necesario reservar con anticipación para no quedarte afuera.

Las tasas de ingreso son de $ 15.000 para el público genera, $ 8000 para menores y el mismo precio para jubilados y pensionados. Hay descuentos para los residentes locales.

Deben comprar el pase diurno, que cuesta $ 8000 por persona (adicional a la tarifa diurna habitual) y $5.000 para residentes de San José con DNI.

Noches de Lunas en Termas de Chajarí – Experiencia sensorial inspirada en las fases lunares

A unos 430-500 km de Buenos Aires (alrededor de 4-4.5 horas por la Ruta 14), Termas de Chajarí estrena en 2026 su propuesta “Noches de Lunas”: una experiencia exclusiva para adultos con actividades guiadas y ambiente súper relajante.

Las dos termas a 4 horas de Buenos Aires que abren hasta medianoche para disfrutar de las piletas bajo la luna. Foto: Termas Chajarí

Fechas confirmadas: (enero-febrero 2026): viernes 9, jueves 15, 22 y 29 de enero; y jueves 12 de febrero. Los horarios son de 21:30 hs a 00 hs.

¿Qué incluye la propuesta?