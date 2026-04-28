En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas saludables sin resignar sabor, las galletitas sin harina se consolidan como una opción práctica y nutritiva para la merienda. Sin ingredientes ultraprocesados y con una preparación sencilla, esta receta se volvió tendencia entre quienes quieren comer mejor sin pasar horas en la cocina. El auge de las dietas sin TACC, bajas en carbohidratos o simplemente más naturales impulsó el consumo de preparaciones caseras a base de ingredientes reales. En ese escenario, estas galletitas destacan por su rapidez, su perfil nutricional y su versatilidad. A diferencia de las versiones industriales, esta opción: Además, es ideal tanto para adultos como para chicos y puede adaptarse a planes de alimentación saludable o de descenso de peso. Tiempo total: 35–40 minutos Rinde: 10 a 12 galletitas Ingredientes Preparación Estas galletitas saludables sin harina funcionan tanto como snack de media tarde, acompañamiento del café o incluso como opción para llevar al trabajo o la facultad. Su preparación rápida las convierte en una solución concreta para quienes quieren comer mejor sin complicarse. En tiempos donde la alimentación consciente gana terreno, recetas simples como esta demuestran que lo saludable también puede ser fácil, rico y accesible.