En un contexto donde la edad de jubilación en España avanza progresivamente hacia los 67 años, una reciente reforma legislativa ha abierto una puerta para aquellos que desean retirarse antes. Este cambio supone un respiro para muchos trabajadores que, tras décadas de cotización, anhelan acceder a su pensión sin esperar hasta el límite máximo de edad. El sistema de jubilación en España ha sido objeto de constantes ajustes en las últimas décadas. Desde la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero, la edad de retiro se ha ido ampliando gradualmente, generando incertidumbre entre quienes están cerca del final de su vida laboral. Sin embargo, no todo está perdido para aquellos que desean retirarse anticipadamente: existen condiciones especiales que permiten acceder a esta modalidad. La normativa establece que los trabajadores con al menos 38 años y 3 meses cotizados en 2026 podrán jubilarse a los 65 años. Quienes no alcancen ese umbral deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. A partir de 2027, podrán retirarse a los 65 años quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización; en caso contrario, la edad ordinaria será de 67 años. Además, existen supuestos en los que la jubilación anticipada puede solicitarse antes de la edad ordinaria. Uno de los más relevantes es el de las personas con una discapacidad igual o superior al 45%. En estos casos, la jubilación puede adelantarse hasta los 56 años, siempre que la discapacidad derive de alguna de las patologías reconocidas legalmente y se cumplan los requisitos de cotización exigidos por la Seguridad Social. En el caso de una discapacidad igual o superior al 65%, la edad de jubilación puede reducirse mediante la aplicación de coeficientes reductores sobre el tiempo trabajado con ese grado reconocido. La normativa permite que el retiro se adelante, con el límite mínimo general de 52 años, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes. Enfermedades incluidas en el Real Decreto La normativa vigente, recogida en el Real Decreto 370/2023, establece una lista de enfermedades y condiciones que permiten acceder a esta modalidad de jubilación anticipada. Entre ellas se encuentran patologías como: Parálisis cerebralSíndrome de DownFibrosis quísticaTrastorno bipolarEsclerosis múltipleLesión medular traumática. Estas condiciones médicas, al estar reguladas, permiten al trabajador acceder a su jubilación sin las penalizaciones económicas que suelen aplicarse en otros casos de retiro anticipado. En los casos de jubilación anticipada por discapacidad, la pensión no se verá reducida, a diferencia de lo que ocurre en situaciones de retiro voluntario. Además, se aplica un coeficiente corrector que puede beneficiar el cálculo de la pensión final: 0,25 para grados de discapacidad superiores al 65%.0,50 si la persona requiere la asistencia de un tercero para realizar actos cotidianos esenciales. Estos ajustes buscan garantizar que los beneficiarios puedan disfrutar de una pensión justa y acorde a su situación específica. La implementación de esta reforma representa un avance significativo en la protección social de los trabajadores con mayores dificultades físicas o de salud. Al mismo tiempo, plantea desafíos para la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ya enfrenta tensiones debido al envejecimiento poblacional y la disminución de la natalidad en España. El éxito de esta medida dependerá, en gran medida, de su correcta aplicación y supervisión. Sin embargo, para muchos trabajadores, esta reforma supone una nueva esperanza para un retiro digno y adecuado a sus condiciones de vida.