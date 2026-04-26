El sistema de jubilación mexicano está sufriendo modificaciones relevantes que impactarán en las regulaciones relativas al acceso de los trabajadores a su pensión de retiro. Estos ajustes son fundamentales para que la Seguridad Social actualice el esquema de pensiones y las asistencias económicas a los trabajadores, quienes deberán cumplir con un mínimo de años cotizados y alcanzar una edad determinada para poder abandonar la vida laboral. Tradicionalmente, la edad mínima establecida para el retiro ordinario se fijaba en 65 años; sin embargo, esta cifra será ajustada al alza en un futuro cercano. La modificación central que comenzará a observarse implica un aumento en la edad de jubilación ordinaria, que se incrementará en dos meses en comparación con el año 2024. En consecuencia, los trabajadores con menos de 38 años y tres meses de cotización se verán obligados a esperar hasta los 66 años y ocho meses para poder retirarse. Por el contrario, aquellos individuos que logren reunir 38 años y tres meses o más de cotización mantendrán la opción de jubilarse a los 65 años. Esta diferenciación tiene como objetivo fomentar la permanencia en el mercado laboral y ajustar los beneficios en función de la trayectoria de cotización del trabajador. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la entidad que se encarga de gestionar las pensiones de los trabajadores del sector privado. Se reconocen dos regímenes principales: