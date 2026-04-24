La gastronomía argentina es una de las más destacadas y con gran renombre a nivel global. Con los alfajores, parrillas y carnes dominando los rankings internacionales, esta vez fue el turno de uno de los platos más icónicos de las calles porteñas: la pizza. En la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza celebrado en Parma, Italia, la delegación nacional volvió a demostrar que el talento local no tiene techo. Con la participación de más de 700 competidores de 51 países, Argentina logró subir al podio por tercer año consecutivo, consolidándose como la máxima potencia de la región y una de las más respetadas a nivel global. El gran protagonista de la delegación enviada por la Asociación Nacional de Pizzas y Empanadas (APYCE) fue Ezequiel Ortigoza, un destacado maestro pizzero que reafirmó ser una leyenda en la competencia. El referente nacional obtuvo el 2° puesto en la categoría Freestyle, una de las disciplinas más espectaculares y complejas del campeonato, donde se evalúa la destreza técnica, la acrobacia y la creatividad con la masa. Su rutina dejó boquiabiertos a los jueces italianos al incluir técnicas con fuego y un cierre épico: hizo girar una masa de más de 6 kilos y un metro y medio de diámetro sobre su cabeza. Sin embargo, este logro ya no es algo nuevo. Por segunda vez consecutiva, Ortigoza alcanzó esta posición, lo que le valió el ingreso directo al Hall de la Fama del Mundial. Con este nuevo hito, la tendencia se consolida: El multipremiado especialista es un miembro activo de APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina), entidad que no solo impulsó su formación, sino que lideró a todo el equipo nacional en esta travesía europea. Esta organización nacional no solo destaca como cámara agrupadora de comercios gastronómicos, sino que también impulsa la actividad en su escuela y en la realización de eventos para ponderar los productos. Por otro lado, vale remarcar el apoyo que le dio la gastronomía en momentos complejos como el aislamiento durante la pandemia. Para quienes quieran degustar el talento de estos campeones sin salir de Buenos Aires, la cita es en Furore, una pizzería ubicada en Esmeralda 451, en pleno Microcentro. En este local, el referente del freestyle pizzero junto a su socio Damián Marmol se especializan en la pizza napolitana contemporánea. Esta versión, lejos de ser una adaptación posmoderna, respeta las raíces italianas y le suma el sello de calidad local porteño. Debido al éxito rotundo y al reconocimiento obtenido a partir de participar con APYCE en sucesivos mundiales, los fundadores ya preparan un nuevo desembarco en Palermo.El nuevo local abrirá próximamente en Honduras al 4000. La cosecha de galardones en el certamen global no terminó con el freestyle. Otro nombre que pisó fuerte en Italia fue el de Luciano Grigolato, quien se posicionó en el 9° puesto en la categoría de Pizza Clásica. Ser parte de esta distinción es uno de los desafíos máximos. Este argentino top 10 se enfrentó a 354 participantes de todo el mundo y logró ser el mejor clasificado argentino en la especialidad más tradicional del certamen. Su desempeño confirma que, ya sea en el espectáculo o en el sabor tradicional, el nivel de los profesionales argentinos enviados por APYCE está a la vanguardia internacional.