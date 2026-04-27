Con la llegada de mayo, dos fines de semana largos aparecen en el calendario como una oportunidad ideal para cortar con la rutina, descansar y hacer una escapada corta sin viajar demasiadas horas. Entre las opciones más elegidas se destacan unas termas en Entre Ríos, ubicadas a tan solo cuatro horas de Buenos Aires en auto, que combinan aguas termales y un entorno natural hermoso. Además, cuentan con descuentos especiales para jubilados, que pagan menos de la mitad del valor de la entrada general. Las Termas de Colón, alimentadas por el Acuífero Guaraní, se destacan por sus aguas mineralizadas, bicarbonatadas, sódicas y cálcicas, reconocidas por sus propiedades terapéuticas. Uno de los grandes atractivos del complejo es su tarifa diferencial para jubilados, que acceden al predio por $ 8000, mientras que la entrada general para adultos supera los $ 20.000. El predio cuenta con cinco sectores de piscinas termales, diseñados tanto para el descanso como para la recreación. Hay piscinas pasivas ideales para relajarse y aliviar dolencias reumáticas o respiratorias, y sectores recreativos con toboganes acuáticos, pensados para disfrutar en familia. Además, el complejo ofrece una amplia gama de servicios que completan la experiencia: El complejo termal abre todos los días del año, de 9:00 a 20:00. El sector de toboganes funciona diariamente de 11:00 a 18:00. Tarifas destacadas: Las Termas de Colón se encuentran en la ciudad de Colón, Entre Ríos, y se llega en aproximadamente cuatro horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. El viaje es directo y sencillo, lo que las convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana largo sin necesidad de manejar largas distancias.