El tesoro se encamina a llevar a cabo una licitación en donde buscará colocar deuda más allá del actual mandato de Milei. El mercado muestra anclaje en las expectativas de inflación, y por eso el tesoro se permite colocar deuda en pesos al largo plazo. Estamos en un contexto de mayor liquidez y las tasas en pesos siguen operando a la baja y en zona de mínimos. Esta semana tenemos la reunión de la Fed y el mercado no espera bajas de tasas. Conversamos con Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, sobre las oportunidades de inversión y las expectativas del mercado hacia los próximos meses.