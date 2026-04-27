Los tiempos modernos hacen que cocinar sea cada vez más difícil. El trabajo y los estudios muchas veces dejan poco margen para hacer la comida. Estas recetas, fáciles y rápidas de hacer, garantizan tener platos saludables toda la semana. Un clásico indiscutido en todas las familias. Se necesitará: Solo se deberá colocar el pollo en una fuente junto con las verduras cortadas en trozos. Condimentar y agregar aceite para llevar al horno por una hora hasta que el pollo esté dorado y las verduras tiernas. Puede hacerse en airfryer controlando que no se queme. Ideal para los días fríos de otoño, los ingredientes son los siguientes: Rehogar las verduras en una olla con aceite. Luego, agregar las lentejas previamente remojadas y cubrir con agua y caldo. Cocinar a fuego medio hasta que esté tierno. Sumar carne o chorizo para más sabor. Preparación rápida y saludable; se necesitará: Dorar el pollo en una sartén con aceite hasta que esté cocido. Cortar las verduras y condimentar con aceite o aceite de oliva, sal y pimienta. Una idea versátil que puede servirse como plato principal o acompañamiento. Se necesitan: Saltear las verduras en una sartén con aceite. Una vez cocidas, agregar el arroz ya cocina y mezclar bien. Condimentar con sal y salsa de soja. Una alternativa práctica y económica para variar el menú. Fáciles de llevar al trabajo. Se necesitarán: Saltear la carne con las verduras hasta que esté todo cocido. Colocarlos en las tortillas y enrollarlos con salsas o aderezos.