En medio de la búsqueda de rutinas simples y efectivas, una práctica milenaria gana cada vez más popularidad. Se trata del Tai Chi, un ejercicio de bajo impacto que combina movimientos suaves, respiración y concentración. A diferencia de otras actividades intensas, no requiere gimnasio ni equipamiento. Puede realizarse en casa y en sesiones breves, lo que lo vuelve ideal para quienes tienen poco tiempo. Además de ayudar a bajar de peso, también fortalece los músculos y mejora la circulación, según destacan especialistas en actividad física. El Tai Chi es una disciplina originaria de China que combina técnicas de defensa personal con movimientos lentos y controlados. Con el tiempo, se convirtió en una práctica enfocada en el bienestar físico y mental. Su crecimiento reciente está vinculado a la necesidad de ejercicios accesibles y menos exigentes. Muchas personas lo eligen por su bajo impacto en las articulaciones. También se lo asocia con la reducción del estrés y la mejora del equilibrio, especialmente en adultos mayores. Una de las principales ventajas del Tai Chi es que no requiere largas sesiones para generar efectos positivos. Con menos de 20 minutos diarios, se pueden notar cambios progresivos. Entre sus beneficios más destacados se encuentran: Al tratarse de movimientos suaves, también es recomendado para personas que retoman la actividad física. Iniciar en el Tai Chi es más fácil de lo que parece. No se necesita experiencia previa ni un estado físico específico. Para dar los primeros pasos, se recomienda: Con constancia, esta práctica puede convertirse en un hábito saludable que combina ejercicio, relajación y bienestar general.