Mercado Libre busca reforzar su presencia en Córdoba, un mercado “clave” para su estrategia de crecimiento en el país y anunció la apertura de nuevas oficinas en Villa Allende. El nuevo espacio que se inaugurará en enero de 2027 requerirá una inversión de u$s 3 millones. Las nuevas oficinas, que estarán ubicadas en el edificio Tribeca, tendrán un diseñado para acompañar un modelo de trabajo híbrido y flexible. Según detalló la plataforma de e-commerce, actualmente, más de 1300 personas integran el equipo de Mercado Libre en la Ciudad de Córdoba quienes desarrollan tareas clave en áreas tecnológicas y de producto. En la provincia, Mercado Libre cuenta con 5 centros logísticos de última milla, una capacidad total de procesamiento de 75.000 paquetes diarios, y más de 17.000 PyMEs y emprendedores cordobeses que utilizan la plataforma. En julio de 2025, la empresa creada por Marcos Galperin había cerrado sus oficinas en esa la capital de esa provincia debido a las altas tasas municipales, según habían argumentado en ese entonces. Durante este tiempo, el equipo siguió operando de manera remota. Con este anuncio, el unicornio vuelve a Córdoba con oficinas, pero en otra localidad y Mercado Libre profundiza su estrategia de instalarse en localidades con beneficios fiscales. “Córdoba es una plaza clave para Mercado Libre y, sobre todo, un lugar donde construimos equipos de enorme talento que son parte fundamental de nuestra innovación en la región. Este proyecto refleja nuestro compromiso de seguir creciendo junto a ese talento, en un espacio que potencie la colaboración, la cultura y el desarrollo profesional. Además, Villa Allende reúne condiciones estratégicas para seguir creciendo en Córdoba como un esquema de beneficios que promueven la inversión y la generación de empleo, y una ubicación conveniente”, señaló Juan Martin de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina. Por su parte, el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, destacó que este logro es el resultado directo de una visión de ciudad moderna y planificada, sustentada en herramientas legislativas concretas: “La llegada de Mercado Libre no es casualidad; es fruto de la aprobación de la Ordenanza 48/25, un instrumento clave que diseñamos para fomentar la radicación de nuevas empresas, brindando la seguridad jurídica y los incentivos necesarios para que elijan nuestro suelo para invertir”. El unicornio empezó el año con importantes anuncios. En Argentina Week, la plataforma dio a conocer su plan de inversiones 2026: u$s 3400 millones-casi un 30% más que en 2025- y la creación de 1900 puestos de trabajo. Unas semanas después, anunció el centro de almacenamiento más grande del país con una inversión de u$s 115 millones en Escobar. “Si comparás Argentina con Brasil y con México en cantidad de empleados es mucho menor porque el desarrollo de la pata logística estuvo por muchos años postergado, pero a partir del año pasado empezamos a recorrer ese camino. Y todo esto responde a que vemos un panorama más optimista para el país y la economía en general”, había dicho de la Serna a APERTURA en una entrevista exclusiva. La plataforma cerró 2025 con ingresos $ 28.900 millones en el último año que tuvo a su fundador, Marcos Galperin como CEO de la compañía. El 1° de enero de 2026, Ariel Szarfsztejn asumió el cargo y Galperin pasó a ser presidente ejecutivo. El gigante del comercio electrónico y fintech de América Latina reportó un crecimiento del 39% interanual con un aumento del resultado operativo de 22 por ciento.