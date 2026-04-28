Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes que abandona la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo interestatal, con sede en Viena, cuyos países miembros son los principales productores de crudo, lo cual les permite administrar los “grifos” del precio del insumo vital para la economía mundial. La medida, según anunció el país del Golfo Pérsico, se hará efectiva a partir del 1 de mayo y se da en medio de una crisis energética sin precedentes producto de la guerra en Medio Oriente. La salida representa un golpe duro para la OPEP y su líder de facto, Arabia Saudita. El grupo suele esforzarse por proyectar unidad ante el mundo, pese a los desacuerdos internos sobre cuotas de producción y posiciones geopolíticas. Perder a uno de sus miembros más relevantes amenaza esa imagen de cohesión. En su comunicado oficial, transmitido por la agencia estatal WAM, los EAU enmarcaron la decisión como una apuesta estratégica de largo plazo. El texto señala que la medida responde a su perfil energético en evolución y a la aceleración de inversiones en producción nacional. El anuncio también aclaró que, tras la salida, el país seguirá aportando producción adicional al mercado de forma gradual, en línea con la demanda y las condiciones globales. Los Emiratos buscan actuar como un actor responsable en los mercados energéticos mundiales, pero por fuera de las restricciones que impone el cartel. Las consecuencias de esta decisión podrían ser profundas. Sin las ataduras de la OPEP, los Emiratos podrían aumentar su producción petrolera libremente, sin respetar los techos acordados por el grupo. Eso podría presionar a la baja los precios del crudo a nivel internacional. La crisis del estrecho de Ormuz agrava el escenario. Por ese paso marítimo, ubicado entre Irán y Omán, transita habitualmente una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo. Los ataques iraníes contra buques ya habían complicado las exportaciones del Golfo, generando tensión e incertidumbre en los mercados. La ruptura también refleja un distanciamiento político más profundo. El asesor diplomático presidencial emiratí, Anwar Gargash, criticó duramente la respuesta árabe a los ataques iraníes durante la guerra. En el Gulf Influencers Forum del lunes, afirmó que los países del Consejo de Cooperación del Golfo tuvieron históricamente su posición más débil frente a Irán. “Ya esperaba esta postura débil de la Liga Árabe y no me sorprende, pero no la esperaba del Consejo de Cooperación”, declaró Gargash. Sus palabras ilustran el clima de frustración que rodea a la decisión emiratí de romper con la estructura del cartel. En paralelo, los Emiratos y Arabia Saudita vienen protagonizando una creciente rivalidad. Riad y Abu Dabi compiten por inversiones extranjeras desde que el príncipe Mohammed bin Salman aceleró la modernización económica saudita. Esa tensión bilateral añade otra capa de complejidad al quiebre institucional. La salida también representa una victoria política para el presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario acusó repetidamente a la OPEP de inflar artificialmente los precios del petróleo y de aprovecharse del paraguas de seguridad que brinda Estados Unidos a los países del Golfo. Su presión sobre esos aliados parece haber dado resultado. Trump había vinculado explícitamente el apoyo militar norteamericano a los productores del Golfo con sus políticas de precios. La decisión emiratí alinea al país más directamente con los intereses energéticos de Washington, al tiempo que debilita la arquitectura del cartel que el presidente estadounidense atacó durante años. El impacto global de la medida dependerá, en parte, de cómo reaccione el resto de los miembros de la OPEP y de la OPEP+. Si el ejemplo emiratí abre la puerta a otras salidas o debilita la disciplina del grupo, los precios del petróleo podrían volverse más volátiles e impredecibles en los próximos meses. Por ahora, el mercado energético enfrenta una nueva variable de incertidumbre en un momento ya de por sí complejo, marcado por la guerra, las tensiones geopolíticas y una transición energética global que redefine el peso de los exportadores de crudo en el escenario internacional. Con información de las agencias Reuters y EFE.