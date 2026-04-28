El aumento de los precios globales de la energía llega en un buen momento para Argentina. Mientras muchos países enfrentan costosas importaciones energéticas y disrupciones en las cadenas de suministro a causa de la guerra con Irán, los elevados ingresos por exportaciones de petróleo y gas podrían convertirse en un ingreso inesperado para la nación sudamericana. La producción de petróleo de esquisto y otros recursos no convencionales en la formación Vaca Muerta de Argentina, ubicada en la cuenca del Neuquén, durante la última década impulsó un boom energético. La cuenca del Neuquén produce petróleo y gas desde hace más de un siglo, pero la crónica falta de inversión en yacimientos convencionales redujo la producción en los años posteriores a la depresión económica del país de 1998-2002. Fue el descubrimiento y la explotación de vastos recursos no convencionales de petróleo y gas —shale y gas de roca compacta ubicados bajo roca subterránea impermeable— lo que desató un boom energético en la década de 2010. Para 2013, la Administración de Información Energética de EE.UU. estimaba las reservas técnicamente recuperables de gas húmedo de esquisto de Argentina en 801,5 billones de pies cúbicos, segundas solo detrás de las de China. Para septiembre de 2025, Argentina producía un récord de 550.881 barriles de petróleo de esquisto por día. El desarrollo del sector de combustibles fósiles de Argentina se ha visto acelerado por los cambios políticos. El presidente Javier Milei, quien ha calificado al cambio climático de “mentira socialista”, ha sido un decidido promotor de los combustibles fósiles como pilar de la estrategia de crecimiento del país. Además de debilitar las leyes de conservación ambiental, su agenda desreguladora flexibilizó las normas en torno a la importación de equipos y estableció nuevos incentivos fiscales para la industria del petróleo y el gas. Aunque Milei insinuó al comienzo de su mandato la reprivatización de YPF, la empresa estatal de petróleo, esos planes fueron archivados en 2024 y la compañía continúa siendo de mayoría estatal. Impulsada por el boom del shale, Argentina se convirtió en exportadora neta de energía en 2023 por primera vez desde 2010. Entre 2021 y 2024, la balanza comercial del país pasó de importar 32 millones de barriles de petróleo equivalente anuales a exportar 76 millones de barriles de petróleo equivalente anuales. El Gasoducto Norte, originalmente construido para importar gas de Bolivia en dirección norte a sur, fue reconvertido en 2025 para vender gas argentino en dirección sur a norte. La inversión en el sector ha sido sólida desde el inicio de la guerra con Irán. El mes pasado, la empresa argentina de gasoductos TGS anunció una inversión adicional de u$s 3.000 millones en procesamiento de GNL en la Vaca Muerta. Con dos nuevos gasoductos que entrarán en operación este año, la industria energética argentina muestra señales de mayor crecimiento por venir. Y aunque el país aún carece de infraestructura extensa para el transporte de gas, como terminales de exportación de GNL, la producción y las exportaciones de petróleo continúan en alza. El aumento de las exportaciones de combustible es central al plan de Milei para impulsar las reservas de divisas de Argentina y resolver la crónica escasez de dólares que durante mucho tiempo ha sustentado la inestabilidad económica del país. Un mayor ingreso de dólares podría fortalecer el peso. Desde el inicio de la guerra, estas ganancias en los términos de intercambio se han reflejado en los mercados cambiarios. El peso argentino se ha movido poco frente al dólar desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero. Esto es especialmente llamativo dado que muchas monedas han caído frente a un dólar en fortalecimiento. Lo vemos claramente con Chile, el mayor importador de petróleo argentino. En el primer mes de la guerra, el peso argentino se apreció un 6,9% frente al peso chileno. “El peso argentino se apreciaría más, pero es probable que las autoridades argentinas estén aprovechando cualquier fortaleza cambiaria para recomponer reservas”, señala Stephen Paduano, economista del Finance for Development Lab y exasesor del Tesoro de EE.UU. Sin embargo, la economía argentina todavía enfrenta desafíos considerables. Las tasas de interés se mantienen elevadas ya que los bonos del país siguen siendo calificados como basura. Argentina acumuló varias mejoras en su calificación crediticia en los últimos años, pero los bonos aún se encuentran siete escalones por debajo del grado de inversión, lo que impide que ciertos fondos de pensión, aseguradoras y fondos de inversión los adquieran. El ingreso de dólares provenientes de las exportaciones energéticas es una señal positiva para la macroeconomía argentina y ayudará al país a cumplir sus metas con el FMI. Registró superávit financiero en 2025 por segundo año consecutivo, tendencia que se mantuvo durante los primeros tres meses de 2026. Mientras sectores como la manufactura, el comercio minorista y la construcción luchan bajo la austeridad de Milei y su política monetaria restrictiva, el sector energético argentino, junto con las exportaciones de minería y agricultura en rápido crecimiento, han sido un salvavidas para la economía. JPMorgan calificó el superávit comercial de u$s 2.500 millones de Argentina como “una señal clara de impulso económico”. BBVA Research proyecta que la economía argentina crecerá un 3% en 2026 con una inflación en descenso. Y otras noticias recientes indican que las batallas de larga data de Milei para atraer inversión extranjera directa podrían estar dando algunos frutos. En marzo, Uber anunció planes de invertir u$s 500 millones en Argentina, y la minera canadiense First Quantum Minerals anunció una inversión estimada en más de u$s 5.000 millones en el yacimiento de cobre Taca Taca, en el norte del país. Tras décadas de penurias económicas, las exportaciones de energía no son una panacea. Pero en comparación con muchos países de ingreso medio-alto en el mundo, Argentina parece estar atravesando el shock energético global bastante bien.