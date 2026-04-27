La semana comenzó con un fuerte descenso de la temperatura y se esperan jornadas más frías para las próximas jornadas. A su vez, en varias regiones del país se registraron valores cercanos a cero e incluso por debajo. Desde este lunes en algunas zonas del Conurbano las mínimas estarán cerca de los 2 grados, mientras que en la Capital Federal la mínima apenas superaría los 5 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según los datos del SMN, provincias como Mendoza y La Pampa aparecen entre las más afectadas por este descenso de temperatura. El fenómeno se hace sentir con mayor intensidad en zonas cordilleranas. Las heladas marcaron el inicio de la jornada y se espera que continúen durante los próximos días. A pesar del frío matinal, el pronóstico anticipa una amplitud térmica importante, las máximas podrían alcanzar los 20°C en la semana, con días mayormente despejados y sin precipitaciones. En La Pampa, el descenso también fue significativo. En General Pico, la temperatura llegó a -0,8°C con sensación térmica aún más baja, mientras que en Santa Rosa se registraron 3,8°C con cielo ligeramente nublado. El panorama para los próximos días muestra una tendencia similar, con mínimas que seguirán en valores bajos y máximas que oscilarán entre los 18°C y 24°C, manteniendo condiciones estables. El ingreso de aire frío genera mañanas muy frías, pero sin eventos extremos como lluvias o tormentas. El cielo mayormente despejado favorece estas bajas temperaturas durante la noche y la madrugada. Este tipo de condiciones suele ser frecuente en esta época del año, aunque el contraste térmico entre la mañana y la tarde puede ser más marcado de lo habitual. El martes habría un leve repunte, aunque sin grandes cambios. Y el miércoles se espera un nuevo avance de frío que cortaría cualquier mejora. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el correr de los días se registrará un leve ascenso en las marcas térmicas. Si bien el ambiente frío se mantendrá en la región, se espera que las condiciones sean más moderadas y lejos de un escenario de frío polar.