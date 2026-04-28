Mientras en la Cámara de Diputados el Gobierno nacional deberá defender al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Senado tiene a su cargo tratar la reforma política enviada por la Rosada. El panorama no es tan claro como lo era a principio de año y el oficialismo necesita a un sector clave para lograr eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Tal y como lo anunció en la apertura de sesiones del Congreso, Milei presentó un proyecto de reforma política para eliminar las PASO, la reforma del financiamiento de las campañas políticas, la composición de los partidos y ficha limpia, entre otras modificaciones pensadas. Sin embargo, a pesar de las intenciones del Ejecutivo, la llave clave no está cerrada en el Senado. Si bien es clave la opinión de los bloques más chicos, como Carolina Moisés de Convicción Federal y los senadores independientes de Santa Cruz, lo más importante está en el bloque de 10 legisladores que tiene la Unión Cívica Radical (UCR). El senador radical Maximiliano Abad aseguró que favorecen la modernización del sistema para garantizar la participación ciudadana y el control judicial. “Es razonable exceptuar las PASO cuando existe lista única para evitar movilizaciones y gastos estériles”, apuntó el bonaerense en declaraciones públicas. Sin embargo, indicó reducir este debate al mero “ahorro fiscal” es “un error conceptual” porque “la democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”. “Bajo ningún concepto avalaremos el retorno de las decisiones a las cúpulas partidarias. Estoy a favor de modernizar las primarias o estructurar un nuevo sistema, siempre y cuando se aseguren competencia y transparencia. La ciudadanía debe seguir siendo la protagonista en la selección de candidaturas”, aseveró. De esta manera, hizo público algo que se sabe en privado, el radicalismo no va a entregar tan fácilmente la eliminación de las PASO a Javier Milei. Desde el oficialismo en el Senado saben que la llave son los votos radicales, como también lo fueron para otras iniciativas clave como la Ley de Glaciares o la Reforma Laboral. Aun así, voces calificadas del oficialismo en el Senado indicaron en diálogo con este medio que ven difícil la eliminación de las PASO. Lo que sí es plausible de cambiar es la reforma en la conformación de partidos políticos, el financiamiento de los mismos y Ficha Limpia. Los cambios a los partidos políticos afectarán concretamente a partidos políticos más chicos, como el Frente de Izquierda; tanto el peronismo como el radicalismo no lo van a sentir en su conformación. El propio Abad aseguró que “la proliferación de sellos electorales muchas veces no traduce pluralismo, sino la existencia de estructuras creadas para captar recursos públicos”. “La democracia necesita partidos reales, con militancia, programas y representación social, no “estructuras de papel”, indicó el radical, dándole la derecha al gobierno nacional. Por ello, consideramos razonable elevar las exigencias para crear y mantener la personería. Ordenar el sistema de partidos fortalece la democracia, no la debilita. En cuanto a la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, en favor del privado, Abad indicó que si bien el sistema “requiere más transparencia” pero es vital “mantener un equilibrio”. “La participación política no puede quedar reservada exclusivamente a quienes poseen mayores recursos económicos”, confío. Fuentes cercanas al oficialismo indicaron que hay confirmada una parte del cambio en el financiamiento político, sin embargo, habrá otra que habrá que acordar. Desde el radicalismo hay una acusación puntual contra Javier Milei, no se los convocó antes de enviar el proyecto al Senado ni tampoco se cumplen las promesas del Ejecutivo. En este sentido, con las elecciones presidenciales ya en agenda, el radicalismo busca diferenciarse del gobierno nacional, a sabiendas que Javier Milei no los incluirá en su proyecto de reelección. “Hay que ver hasta dónde llega el tema primarias, cuantos están dispuestos a hacerse cargo de jugar abiertamente en contra de un proyecto que a nivel social no se tiene resistencia”, afirmó una voz interna de La Libertad Avanza a El Cronista. De esta manera, el oficialismo no sólo tiene el interés político del peronismo de mantener las PASO, sino también del radicalismo que no tiene ordenado su panorama para el próximo año.