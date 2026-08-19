En esta noticia Presentación en sociedad

En un escenario en el que las empresas vuelven a revisar sus estrategias, acelerar transformaciones y buscar nuevas oportunidades de crecimiento, hay una figura que concentra buena parte de esas decisiones: el CEO.

Son los ejecutivos que definen prioridades, administran recursos, arman equipos y, sobre todo, tienen la responsabilidad de conducir a las compañías en un contexto que exige capacidad de adaptación y una mirada cada vez más puesta en el largo plazo.

Con ese objetivo, APERTURA presenta una nueva edición de su clásico CEO Profile, la guía que realiza todos los años para identificar a los números uno que están al frente de las principales empresas de la Argentina y conocer quiénes son los ejecutivos detrás de algunas de las decisiones corporativas más importantes del mercado local.

El relevamiento funciona como una radiografía del liderazgo empresarial argentino. Reúne los perfiles de más de 200 CEOs de compañías de distintos sectores y permite conocer no sólo quién ocupa el máximo cargo ejecutivo de cada organización, sino también cuál fue el recorrido que lo llevó hasta allí.

¿Dónde estudiaron? ¿Qué formación tienen? ¿En qué empresas desarrollaron sus carreras? ¿Cuánto tiempo llevan en su posición? Esos son algunos de los datos que reúne el relevamiento y que permiten trazar un mapa de las trayectorias de quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir a las grandes compañías.

Pero el perfil de un CEO no se explica únicamente por su pasado. Por eso, la edición de este año suma también la mirada hacia adelante: cuáles son los principales objetivos que cada ejecutivo se fijó para la compañía durante 2026. Crecimiento, inversiones, expansión, innovación, eficiencia, transformación tecnológica, desarrollo de nuevos negocios y fortalecimiento de los equipos aparecen entre los desafíos que marcan las agendas corporativas.

Presentación en sociedad

La edición incorpora, además, un capítulo especialmente relevante: los CEO que asumieron hace menos de un año. Son los recién llegados al máximo puesto ejecutivo, protagonistas de un recambio que atraviesa a distintas industrias y que, en muchos casos, abre una nueva etapa para las compañías que conducen.

Algunos llegaron después de desarrollar buena parte de su carrera dentro de la misma organización. Otros desembarcaron desde compañías o sectores diferentes. Hay ejecutivos que asumieron con el mandato de profundizar estrategias existentes y otros que tienen por delante procesos de transformación. Sus perfiles permiten observar, además, qué experiencia y qué capacidades buscan hoy las empresas a la hora de elegir a sus máximos responsables.

En tiempos en los que la agenda corporativa cambia a gran velocidad, conocer a quienes toman las decisiones es también una forma de anticipar hacia dónde se mueven los negocios.

La Guía de CEO Profiles de APERTURA pone nombre, formación, trayectoria y objetivos a los líderes que están definiendo el rumbo de las principales empresas de la Argentina.