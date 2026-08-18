Swiss Medical instalará un centro médico en Unicenter, el shopping de Cencosud, como parte de una estrategia de negocio que la compañía viene desarrollando desde hace tres años. La apertura está prevista para el primer semestre de 2027 y será el cuarto establecimiento de la empresa dentro de un centro comercial.

La inversión para el nuevo centro médico rondará los u$s 10 millones, según explicó Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, a El Cronista.

El monto se encuentra dentro del rango de entre u$s 5 millones y u$s 10 millones que la compañía destina a este tipo de aperturas.

El centro médico ambulatorio tendrá una superficie aproximada de 1300 metros cuadrados y proyecta atender a más de 20.000 pacientes por mes.

Según explicó la empresa, va a contar con servicios de diagnóstico por imágenes -resonancia magnética, radiografía, mamografía y ecografía-, laboratorio y consultorios para distintas especialidades, entre ellas clínica médica, pediatría, odontología, ginecología, urología, cardiología, oftalmología y otorrinolaringología.

“El proyecto es la continuidad de una política de aperturas que viene implementando Swiss Medical hace algunos años. Es un modelo que resulta exitoso en el mundo y que en la Argentina tiene una muy buena recepción”, dijo Belocopitt.

Actualmente, la compañía tiene centros médicos en dos shoppings: Dot Baires Shopping y Tortugas Open Mall, y está por finalizar el tercero en el Alto Avellaneda, propiedad de IRSA, cuya apertura está prevista para los próximos meses.

Claudio Belocopitt presidente de Swiss Medical

Según comentó el empresario, la prepaga se encuentra en conversaciones con los diferentes grupos propietarios de centros comerciales para avanzar en nuevas aperturas. “Estamos evaluando diferentes zonas, como el tipo de demanda y el tránsito. También estamos analizando hacerlo en el interior del país”, dijo.

Swiss Medical es la segunda prestadora de medicina prepaga por cantidad de afiliados del país, por detrás de Osde.

En 2024, la empresa se quedó con el 100% del Sanatorio Las Lomas, a cambio de su participación en el paquete accionario de Medicus, que el grupo había adquirido en 2022.

La llegada de Swiss Medical a Unicenter se da luego de que Cencosud anunciara una inversión de más de u$s 60 millones para expandir el shopping frente a una creciente demanda de espacio.

El proyecto sumará 85 locales y 16.000 metros cuadrados arrendables que elevará la cantidad de locales de 282 a 367, lo que representa un aumento de casi 30%. Actualmente, Unicenter recibe alrededor de 3 millones de visitantes por mes y es uno de los principales activos de Cencosud en la Argentina.

La inversión se suma a otros movimientos recientes del holding chileno en el país. Durante el último año, la compañía concretó la compra de los mayoristas Makro y Roberto Basualdo por u$s 122,5 millones, operación con la que incorporó 20 puntos de venta a una red que ya superaba los 330 locales.

Con presencia local desde 1982, la firma opera las cadenas Jumbo, Disco, Vea, Easy, Blaisten y Makro, además de una red de centros comerciales encabezada por Unicenter.