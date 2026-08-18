Crisis de liderazgo: los jefes “cancheros” y extrovertidos están siendo ‘incompetentes’
Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina, advierte que muchas compañías promovieron durante años a personas que parecían tener condiciones de mando pero no las capacidades necesarias para liderar.
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