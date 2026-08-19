IRSA avanza con uno de sus proyectos inmobiliarios más grandes fuera de la Argentina. El grupo controlado por Eduardo Elsztain desarrolla Distrito Calcagno, un masterplan en Uruguay que tendrá viviendas, oficinas y locales comerciales.

Según pudo saber El Cronista, la compañía invertirá más de u$s 10 millones. El emprendimiento está ubicado a orillas del Lago Calcagno, frente al Parque Roosevelt y a pocos minutos de Montevideo y del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El masterplan se extiende sobre una superficie de 230.000 metros cuadrados, de los cuales 190.000 m² son edificables. El terreno está dividido en 14 macrolotes de usos mixtos y contempla la construcción de más de 1900 viviendas.

Las obras se encuentran en diferentes etapas. Uno de los edificios residenciales ya está terminado y habitado, otro está próximo a finalizarse y otros tres comenzaron a construirse recientemente. A su vez, más de la mitad de los 14 macrolotes ya fueron comercializados.

El desarrollo en Uruguay

Según confirmaron desde la empresa, IRSA compró las tierras hace 15 años.

Parte de los edificios residenciales de Distrito Calcagno se desarrolla bajo el régimen de vivienda promovida, un programa que funciona en Uruguay desde 2011 y que contempla beneficios impositivos para fomentar la construcción de viviendas destinadas a la venta y al alquiler.

Dentro del distrito también se encuentra Carrasco Boating, un complejo residencial ubicado sobre el Lago Calcagno.

La compañía trabaja además junto con la Intendencia de Canelones en un plan de inversión sobre el espacio público, con intervenciones de paisajismo y equipamiento urbano.

Los últimos movimientos del grupo

En Buenos Aires, IRSA desarrolla Ramblas del Plata, su proyecto más ambicioso y para el que estima una inversión de u$s 1800 millones. Se levantará sobre las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, frente a la Reserva Ecológica.

El predio tiene 71,6 hectáreas y contempla unas 6000 viviendas, además de oficinas, locales comerciales, un sanatorio, establecimientos educativos, un hotel y un paseo costero. Del total de la superficie, el 71% será de uso público y el 29% restante estará destinado a lotes privados.

La primera etapa ya suma 19 lotes vendidos por más de u$s 150 millones. Hay otros tres en negociaciones avanzadas y quedan dos disponibles, sobre un total de 24 parcelas previstas para esta instancia.

Al mismo tiempo, continúan las obras de infraestructura, que incluyen la construcción de la bahía, redes pluviales, tendidos de servicios, calles y espacios de uso público. También están previstos un colegio de más de 10.000 m² y un complejo deportivo.

Proyecto de IRSA Ramblas del Plata.

Otro de los proyectos que comenzará este año es la la reconversión del histórico edificio ubicado sobre la calle Beruti, frente al shopping Alto Palermo. Como anticipó El Cronista, la compañía iniciará en las próximas semanas las obras para transformar el inmueble, con una inversión de u$s 10 millones. El plan contempla la apertura de locales comerciales y gastronómicos en los primeros niveles y oficinas en las plantas superiores.

Con esta etapa, la inversión total rondará los u$s 30 millones, al sumar los u$s 20,11 millones que IRSA desembolsó en 2022 para adquirir la propiedad en una subasta del Banco Ciudad. La empresa prevé que los primeros espacios comiencen a funcionar durante el primer semestre de 2027.

Otras inversiones extranjeras

Otras empresas relacionadas a Irsa hicieron inversiones en el extranjero, pero la desarrolladora de real estate está mayormente vinculada al mercado local.

Cresud, la unidad agropecuaria del mismo grupo, se expandió a Brasil y Paraguay a través de Brasil Agro.