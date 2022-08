Dean & Dennys abrió su primer local en Uruguay y planea llegar a México y España

La cadena argentina de hamburgueserías Dean & Dennys dio el primer paso en su plan de expansión internacional. Durante la segunda semana de agosto inauguró su local en Uruguay , el cual, apuntan, forma parte de un ambicioso proyecto de crecimiento de la compañía no solo en la región sino también en Europa .

Se trata de un local flagship ubicado sobre la avenida Luis Alberto de Herrera, esquina Iturriaga, en Montevideo. Tiene 300 m2 y, además del salón, cuenta con una planta de producción en el primer piso. Según cuentan desde la empresa, esta fábrica será la encargada de abastecer a todos los locales del mercado uruguayo.

"Planeamos abrir 5 más en los próximos dos años" , detalla Francisco Ribatto Crespo, cofundador y director comercial de Dean & Dennys. Este local demandó una inversión de u$s 750.000 y se trata de una master franquicia que fue otorgada a un grupo local con experiencia gastronómica para desarrollar la expansión en Uruguay.



El local tiene un centro de producción para abastecer a los próximos que planean abrir en Uruguay

No es la primera hamburguesería argentina que logra traspasar las fronteras. En el último tiempo hubo otros casos, como La Birra Bar y The Food Truck Store en los Estados Unidos, Mi Barrio en Portugal. Algunas ya anunciaron sus intenciones de expandirse: Vegan Fox (Chile) y Deniro (España).

A 10 años de su debut, la firma proyecta aún más lanzamientos internacionales para lo que queda del año. "En los próximos seis meses estamos cerrando el desembarco en Chile", cuenta el ejecutivo. A su vez, para 2023 proyectan abrir locales en Paraguay, Colombia, México y España .

La historia detrás de la cadena

Dean & Dennys fue fundada en 2012 por Joaquín Rozas, Hugo López, Martín Ribatto y Francisco Ribatto Crespo. Ellos buscaban combinar la rapidez del fast food con la calidad de las propuestas gourmet y con esta idea abrieron su primera sucursal en Malabia y Honduras, en Palermo.

Francisco Ribatto Crespo, cofundador y director comercial de Dean & Dennys

"Nos fue mal ese año. Tuvimos todo un tiempo de adaptación en el que la gente no entendía el concepto", recordó Ribatto Crespo, en diálogo con Apertura en abril pasado. Pero rápidamente llegó el boom hamburguesero e inauguraron un segundo local. "Ahí ya sabíamos que queríamos hacer de esto una cadena", explicó. Y por eso abrieron su propio centro de producción .

Hoy esta fábrica opera de manera independiente bajo el nombre Burger Crafters y elabora alrededor de 500.000 medallones por mes para cervecerías y otras hamburgueserías. "Abastecemos a 50 locales y como un proveedor más, pero Dean & Dennys es el principal cliente", apuntó.

Crecimiento franquiciado

A partir del 11° local optaron por crecer a través de franquicias. En particular, diagramaron una estrategia de expansión en centros comerciales, una de las patas fuertes de las cadenas de comida rápida tradicionales, como McDonald's y Burger King. "Ya no competimos con las hamburgueserías de barrio sino con las cadenas" , remarcó Ribatto Crespo.

Para 2023 la cadena espera contar con 48 locales en el país

La inversión para abrir una franquicia de Dean & Dennys va desde los u$s 80.000 hasta los u$s 220.000 ya que cuentan con tres tipos de locales: mostrador en shoppings, servicio express para delivery y el tradicional. A su vez, en Posadas, Misiones, inauguraron una sucursal de 700 m2 con la idea de incorporar drive thru.

Actualmente la cadena tiene 23 locales en operación en el país con presencia en CABA, provincia de Buenos Aires y Salta. En tanto, tiene 10 sitios en obra para 2022 y el próximo año espera abrir otros 15 restaurantes más.