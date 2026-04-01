Las aperturas de restaurantes suelen generar expectativa, pero no siempre se traducen en un fenómeno masivo. En los últimos años, sin embargo, la influencia de las redes sociales ha cambiado las reglas del juego y ha convertido ciertos lanzamientos gastronómicos en auténticos eventos virales. Eso es lo que ha ocurrido en Murcia con la llegada de Smash Hiro, la hamburguesería impulsada por el youtuber Esttik, uno de los creadores de contenido más conocidos en España. Desde su inauguración, el local ha registrado largas filas de clientes que esperan durante horas para probar sus productos. Según recoge el diario local La Verdad de la Región de Murcia, la apertura provocó colas en la plaza de Santo Domingo desde los primeros días. El impacto del youtuber se refleja directamente en la calle. “Llevamos desde las 8 aquí en la puerta, tranquilamente esperando porque sabíamos que iba a haber mucha cola”, cuenta uno de los asistentes en la transcripción del vídeo. La escena se repite: jóvenes, seguidores y curiosos formando filas desde primera hora. La motivación va más allá de la comida. “[Venimos] básicamente a conocer a Esttik un poquito porque ha dicho que va a estar en el día de la inauguración”, explica otro cliente. La posibilidad de ver al creador en persona se convierte en parte central de la experiencia. Incluso hay quienes han viajado especialmente para asistir. “Yo he venido desde Madrid justamente para probarlo”, señala otro testimonio. La convocatoria evidencia el alcance del fenómeno y cómo la comunidad digital se traduce en presencia física. El producto también juega su papel. “Son smash, es lo que importa”, resume uno de los clientes, en referencia al estilo de hamburguesa que caracteriza al local. Este tipo de preparación, con carne aplastada sobre la plancha, se ha popularizado por su textura y sabor. A esto se suma el factor promocional. “Hemos venido porque regala 300 hamburguesas”, comenta otro asistente . Este tipo de acciones refuerza la convocatoria inicial y convierte la apertura en un evento que combina marketing y experiencia directa. El interés no surge de un día para otro. “Llevo esperando desde hace cuatro años por lo menos”, afirma otro seguidor, lo que muestra cómo la audiencia del creador se construyó a lo largo del tiempo y ahora se traduce en consumo real. El caso de Smash Hiro en Murcia refleja una tendencia más amplia en el sector: la integración entre creadores de contenido y negocios gastronómicos. Los seguidores no solo buscan probar un producto, sino participar de una experiencia vinculada a una figura pública. “Llevo desde las 11 o así… conseguir la hamburguesa, verla en persona, entrar a la hamburguesería”, explica otro testimonio. La experiencia se construye como un evento que combina espera, expectativa y validación social. Este tipo de fenómenos anticipa un cambio en la forma en que se consume gastronomía. La comida sigue siendo central, pero el contexto, la historia detrás del local y la conexión con el mundo digital pasan a tener un peso cada vez mayor.