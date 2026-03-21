La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta urgente por la presencia de Salmonella en unas hamburguesas específicas muy consumidas en el mercado local. Se trata del producto Burkebab ultracongelada (burger de pollo) de la marca Simon’s Food. Esta notificación, identificada como Ref. ES2026/136, exige el retiro inmediato de estos productos de supermercados y otros puntos de venta para proteger la salud pública. Según los detalles oficiales publicados el 17 de marzo de 2026, las hamburguesas afectadas corresponden a la fecha de congelación del 27/01/2026 y llevan fecha de consumo preferente hasta 01/2027. El envase es una bolsa con 3 unidades de 240 g cada una, presentadas en formato ultracongelado. Aunque la distribución inicial se realizó en la comunidad autónoma de Castilla y León, no se descarta que haya redistribuciones a otras comunidades autónomas, por lo que los supermercados y establecimientos de toda España deben verificar sus stocks. La presencia de Salmonella se confirmó por las autoridades sanitarias de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Este organismo ha activado el protocolo de alerta alimentaria para garantizar que estas hamburguesas sean retiradas del mercado de forma efectiva. La AESAN informa directamente a todas las comunidades autónomas para que las autoridades competentes supervisen la retirada completa de los canales de comercialización. Si has adquirido estas hamburguesas, la recomendación oficial es clara: no las consumas y verifica si coinciden con la descripción del producto afectado. En caso de haberlas ingerido ya y presentar síntomas compatibles con salmonelosis (diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza), acude de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica. Esta precaución es fundamental para evitar complicaciones derivadas de la contaminación. Para evitar riesgos, el organismo invita a compartir esta información con familiares y amigos que puedan tener estas hamburguesas en su congelador. El retiro exigido por las autoridades busca minimizar cualquier exposición a Salmonella y garantizar la seguridad alimentaria en todo el territorio. Mantente informado a través de los canales oficiales de la AESAN para conocer actualizaciones sobre esta alerta o cualquier otra relacionada con productos similares. Los riesgos para la salud asociados a estas hamburguesas contaminadas son claros. La salmonelosis puede provocar síntomas principalmente de diarrea y/o vómitos, acompañados de fiebre y dolor de cabeza. Por esta razón, la agencia recomienda encarecidamente abstenerse de consumir el producto Burkebab ultracongelada de la marca Simon’s Food. Los consumidores que tengan en su domicilio estas hamburguesas deben revisar su congelador y no ingerirlas bajo ninguna circunstancia.