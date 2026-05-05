El dueño del Grupo Peñaflor anunció la compra de la británica Off-Piste Wines, una empresa dedicada al desarrollo y distribución de vinos en el Reino Unido. La operación la realizó Terold Invest, el holding que controla la bodega en la Argentina y WX Brands en los Estados Unidos y que pertenece a la familia Bemberg, ex dueña de Cervecería y Maltería Quilmes. Según pudo saber El Cronista, Off-Piste Wines comercializa cerca de 3 millones de cajas de nueve litros por año. Ese volumen se suma a la operación del grupo, que supera las 5 millones de cajas anuales en Europa. A nivel global, el holding alcanza las 21 millones. Off-Piste Wines, con sede en Cheltenham, fue fundada en 2007. La compañía desarrolla marcas de vino para el mercado británico, compra producto en distintos países, lo fracciona en destino y lo vende en supermercados, mayoristas y restaurantes. Hasta ahora, Peñaflor llegaba a ese mercado a través de importadores. Con esta compra, pasa a manejar la distribución y la relación con los principales canales de venta. Entre sus marcas, aparece Most Wanted, que lidera el segmento de vino en lata en el Reino Unido. También cuenta con otras etiquetas con presencia en góndola. El objetivo es utilizar esa estructura para aumentar los envíos desde la Argentina, tanto de vino embotellado como a granel. Este no es el primer movimiento del grupo en el exterior. En 2021, Terold incorporó a la estadounidense WX Brands, que hoy se ubica entre los 15 mayores proveedores de vino en ese país. La compañía, con sede en California, vende unas 4 millones de cajas al año y tiene presencia en más de 20 mercados. Su actividad está centrada en el desarrollo de marcas y la distribución, sin producción propia. Esa operación le permitió al grupo sumar acceso directo a los principales puntos de venta en Estados Unidos y ampliar su portafolio con etiquetas orientadas a ese mercado. Además, ya contaba con viñedos en Napa y Lodi, en California. Peñaflor fue fundada en 1904 y es hoy el principal productor de vino de la Argentina. Tiene más de 3000 hectáreas de viñedos en distintas regiones del país y un portafolio que incluye marcas como Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Navarro Correas y Mascota Vineyards. Exporta a más de 90 países y explica cerca del 27% de las ventas externas del sector. Sus despachos superan los u$s 150 millones anuales y es el mayor exportador mundial de malbec. Además de la actividad vitivinícola, el grupo también distribuye bebidas internacionales en la Argentina, entre ellas el portafolio de Diageo.