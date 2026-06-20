Martin Tobal es un economista especializado en política monetaria, regulación financiera y desarrollo de mercados de crédito en economías emergentes.

Actualmente se desempeña en el Banco de México y cuenta con una sólida trayectoria académica internacional, incluyendo un doctorado en la University of California, San Diego.

A lo largo de su carrera, investigó temas clave como estabilidad financiera e inclusión crediticia.

En conversación con “Willy” Laborda profundiza sobre su extensa e inspiradora carrera.